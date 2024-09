Criança chega dilacerada a hospital de MS e médicos denunciam estupro

Um homem de 28 anos foi preso na 6ª feira (27.ago.24) após estuprar uma criança de dois anos na cidade de Brasilândia, a 382 quilômetros de Campo Grande. O caso foi descoberto após a vítima chegar dilacerada ao hospital e os médicos denunciaram o caso à polícia.

Conforme apurado, a vítima foi levada pela mãe à unidade de saúde com lesões severas. O médico plantonista, ao examiná-la, constatou que sua genitália estava "dilacerada" e apresentava hemorragia, além de outras lesões em seu corpo.

Após o alerta do médico ao Conselho Tutelar, a Polícia Militar prendeu o suspeito, que foi levado à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pelo crime. Durante o interrogatório, ele negou as acusações, mas as evidências coletadas indicam que ele seria o autor dos abusos.

A investigação prossegue com uma equipe da polícia civil e peritos que foram até a residência onde os supostos abusos ocorreram. No local, foram apreendidos uma fralda com sangue e um lençol descartado no lixo, reforçando as suspeitas contra o acusado. Ele permanece detido e aguarda audiência de custódia.