Polícia encontra Ana Clara, de 13 anos, que estava desaparecida na Capital

Ana Clara Cavalheiro dos Santos, de 13 anos, foi localizada nesta 4ª.feira (13.mar.24), comunicou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Familiares buscavam o paradeiro da menor desaparecida desde às 15h de 2ª.feira, (11.mar.24), em Campo Grande (MS).

No comunciado de que ela foi encontrada, a PC agradeceu o massivo compartilhamento que auxiliou nas buscas pela adolescente, no entanto, não deu informações de onde ela foi encontrada. "Agradecemos todos os compartilhamentos e informamos que ela foi localizada e está bem", disse a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul num perfil oficial no Instagram. Eis:

No post da polícia, Ana Vargas, respondeu a internautas que cobraram por informações de onde e com quem estava a Ana Clara. "Estava sozinha e fugiu por motivos de ameaça de apanhar e entre outras coisas além dessa que já estamos resolvendo", declarou.

Como mostramos aqui no MS Notícias, a menina desapareceu no mesmo dia em que revelou a mãe um episódio de bullying na escola. A versão foi relatada pela genitora num boletim de ocorrência.