Polícia prende "Professor" que cultivava cogumelos para 'seita'

Um rapaz de 24 anos que atuava como "professor de cultivo de cogumelos" foi preso nesta 4ª.feira (8.fev.23) em Campo Grande (MS).

Segundo a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), o rapaz tinha 400 alunos, para os quais ele transmitia o conhecimento de maneira on-line, de como obter êxito no plantio de cogumelos alucinógenos.

A polícia diz que além do ‘professor’, um jovem de 19 anos também foi preso no laboratório de onde as aulas eram transmitidas, num terreno amplo no Bairro Tiradentes. O rapaz mais jovem era aprendiz auxiliar de produção da planta alucinógena. No laboratório foram apreendidos quase 2 kg de cogumelos e petrechos usados para o cultivo.

Em coletiva à imprensa na tarde desta 4ª.feira (8.fev), o delegado titular da Denar, Hoffman D'avila, explicou que a atividade era altamente lucrativa para os suspeitos. Além de dar aulas, o jovem também exportava sua produção para todo o Brasil. "Ele comercializava o produto in natura e em cápsulas pela internet e entregava pelo Correios para todo o Brasil", apontou.

Em 2021 esse mesmo “professor” foi preso pela Denar, mas os investigadores, na época, não acharam cogumelos no local, portanto o jovem teve de ser liberado por falta de materialidade. Dessa vez, porém, a perícia constatou que o rapaz estava cultivando a planta alucinógena.

O "professor" alegou à polícia que é ligado a uma seita e que apenas comercializava para fins medicinais, em cultos ritualísticos. "Independente se fosse para fins medicinais, é uma prática proibida no Brasil", ressaltou o delegado Bruno Santacatharina.

Os dois vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa.

*Com informações do Campo Grande News.