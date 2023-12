PRF apreende 266 mil em reais e dólares em Anastácio (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 266 mil em notas de reais e dólares, na noite desta terça-feira (5), em Anastácio (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-419, quando abordaram um Honda/City que trafegava na contramão. O condutor e dois passageiros do veículo eram de nacionalidade boliviana, e o motorista não possuía CNH.

Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo dos homens, além de não possuírem documentação para entrada no país, eles transportavam mochilas com grande quantidade de dinheiro em notas, totalizando R$ 241 mil reais e cinco mil dólares.

Questionados, os envolvidos disseram que o dinheiro era fruto do trabalho de costureiros realizado em São Paulo, porém não possuíam nenhum documento que comprovasse a origem da quantia.

Os homens foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS), juntamente com o dinheiro apreendido.

Fonte: PRF MS