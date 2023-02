PRF cometeu suicído após descobrir ex em motel com o 'atual'

O Policial Rodoviário Federal (PRF) Tony Emerson Moretto, de 48 anos, encontrado morto em (28.nov.21), numa mata próximo a rodovia MS-040, na região das Moreninhas, em Campo Grande (MS), cometeu suicídio após descobrir que sua ex-esposa estava num motel da Capital com outro companheiro. A conclusão da investigação da 4ª Delegacia de Polícia ocorreu em janeiro de 2023.

Antes de tirar a propria vida, o Policial Rodoviário Federal feriu a tiros um homem de 35 anos, na tarde da 6ª.feira (26.nov.21) dentro de um motel na Avenida Cônsul Assaf Trad, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS). O homem, um personal trainer estava no local com a ex-esposa do PRF, que acabou agredida naquela ocasião.

O delegado responsável pelo caso, Christian Mollinedo, disse o Campo Grande News que o laudo necroscópico apontou que Tony cometeu suicidou.“Laudo apontou a causa da morte como indeterminada, não foi possível concluir qual substância ele usou, mas pode ser tranquilizante”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, cartas e mensagens deixadas pelo PRF comprovam que ele tinha intenção de tirar a própria vida. "O que leva a conclusão de que se trata de suicídio são as várias cartas de suplício e despedida que ele deixou, mensagens de WhatsApp e e-mail dando entender que ele tiraria a própria vida”.