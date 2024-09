Quadrilha se especializou no furto de carteira em aglomeração de fiéis

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Trindade, prendeu em flagrante no final de semana três pessoas acusadas de envolvimento em crimes de associação criminosa, furto qualificado e resistência. Apesar de divulgar a foto do flagrante, a polícia não divulgou os nomes dos autores.

A ação é resultado de uma investigação que começou em junho, durante a Romaria do Divino Pai Eterno, quando o grupo foi identificado por meio do sistema de monitoramento interno da Igreja Basílica, praticando furtos de carteiras e celulares dos fiéis durante as missas.

O grupo criminoso, composto por três a seis pessoas, atuava aglomerando as saídas da igreja para que um dos integrantes, com grande habilidade, roubasse os pertences das vítimas de maneira imperceptível. Para despistar a atenção, os criminosos chegavam a utilizar uma criança recém-nascida durante a ação.

A investigação continua para identificar os demais membros da quadrilha. A Polícia Civil também divulgou as imagens dos investigados, com o objetivo de identificar possíveis outras vítimas dos crimes praticados pelo grupo.