Receita Federal confisca R$ 130 milhões em megaoperação nas fronteiras

A Receita Federal encerrou, na 4ª feira (31.out.24), a Operação Fronteira RFB, considerada a maior ação de repressão e vigilância nas fronteiras terrestres do Brasil. Realizada entre os dias 14 e 25 de outubro, a operação cobriu estados que fazem fronteira com outros países, incluindo Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Paraná, entre outros, com o objetivo de combater rotas de contrabando, tráfico de drogas e outros crimes. A operação resultou na apreensão de mais de R$ 130 milhões em produtos ilegais.

Entre os itens apreendidos, destacam-se valores expressivos: R$ 55 milhões em mercadorias irregulares, com R$ 684 mil em agrotóxicos clandestinos; R$ 23 milhões em cigarros e dispositivos eletrônicos; e R$ 52 milhões em drogas, incluindo 14,5 toneladas de maconha e cerca de 1 tonelada de cocaína, crack e skank. A operação também confiscou 1.742 munições e armas, 228 veículos, e prendeu 18 pessoas em flagrante.

Conforme nota, desde sua criação, sob o nome “Fronteira Legal” em 2021, a operação tem alcançado resultados expressivos: R$ 67 milhões em apreensões em 2022, R$ 76 milhões em 2023, e o recorde atual de R$ 130 milhões, destacando o avanço no combate à entrada de produtos ilícitos e no reforço à segurança nacional.

O encerramento da operação aconteceu na sede da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, onde um comboio de carretas com cigarros e produtos apreendidos chegou ao local para destruição. A cerimônia contou com a presença de autoridades como o Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Sakiyama Barreirinhas, a Subsecretária de Aduana Claudia Regina Leão do Nascimento Thomaz, e representantes de parceiros, incluindo o Exército, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

"Com a retirada de produtos ilegais do mercado, a Receita Federal protege a indústria nacional, combate a concorrência desleal e garante a segurança da população, reafirmando seu compromisso com a defesa da sociedade brasileira", ressaltou Barreirinhas ao apresentar os resultados.