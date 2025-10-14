Serial killer, estudante de direito é acusada de matar 4 pessoas envenenadas

A estudante de Direito Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, está presa desde julho e é investigada pela morte de pelo menos quatro pessoas, entre janeiro e maio de 2025, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os crimes, segundo a Polícia Civil, foram cometidos por envenenamento, em circunstâncias que apontam planejamento, manipulação e frieza. O caso está sob responsabilidade da Vara do Júri de Guarulhos.

As vítimas incluem o proprietário da casa onde Ana Paula morava, uma amiga, o pai de outra amiga e um homem tunisiano com quem ela mantinha um relacionamento. Em um dos casos, a polícia apura que o assassinato foi encomendado por uma terceira pessoa. A suspeita também teria envenenado dez cães, supostamente para testar os efeitos do veneno.

Segundo o delegado Halisson Ideião, a motivação dos crimes é secundária para a investigada. “Ela tem prazer em matar, motivação pouco importa para ela”, afirmou à Globo.

Apelidada nas redes sociais de “menina veneno”, Ana Paula usava falsos pretextos para se aproximar das vítimas e agia de forma meticulosa, chegando a forjar bilhetes e tentar incriminar terceiros. Em um dos episódios, foi a responsável por acionar a polícia, mesmo sendo a autora do crime.

O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia formal em setembro. A irmã gêmea de Ana Paula, Roberta Cristina Veloso Fernandes, também está presa e é investigada por participação em ao menos um dos assassinatos.

A defesa das irmãs afirma que ambas estão colaborando com as investigações e que "a verdade será esclarecida ao final do processo".

A Polícia Civil e o MP ainda apuram se outras mortes podem estar ligadas à estudante.