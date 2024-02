Superintendente da PRF/MS realiza visita ao superintendente do MAPA

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, realizou uma visita cortesia ao Superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), José Antônio Roldão, na manhã desta terça-feira (6).

Na ocasião, as autoridades estreitaram relações entre as Instituições, tratando de assuntos como a confecção de um Acordo de Cooperação Técnica, em que a PRF irá ceder espaço físico para apoio operacional às atividades do MAPA, que, em contrapartida, fornecerá à PRF informações relevantes para subsidiar ações de fiscalização e policiamento relacionadas ao roubo de gado, ao contrabando de agrotóxicos e a diversos outros tópicos relevantes para a segurança pública.

Esta é mais uma parceria que busca unir forças para garantir a segurança e o bem estar da população sul-mato-grossense.

Fonte: PRF MS