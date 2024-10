Tarado causa pânico ao invadir casas de solteiras para se masturbar

A Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, a 267 quilômetros de Campo Grande, prendeu na 2ª feira (30.set.24) um homem de 44 anos acusado de importunação sexual, após ele invadir a casa de mulheres. O suspeito já possuía antecedentes criminais pelo mesmo crime e estava em liberdade condicional.

De acordo com as investigações, o homem invadia residências de mulheres desacompanhadas, onde as observava e se masturbava. Em um dos casos mais graves, o suspeito desligou o disjuntor da casa de uma das vítimas, provocando pânico. A ação policial foi tomada com base na necessidade de proteger a comunidade e garantir a segurança das vítimas, que se sentiam ameaçadas em seus próprios lares.

Mesmo com o período de imunidade eleitoral, iniciado hoje, as autoridades utilizaram jurisprudência que permite a execução de mandados em casos específicos, evitando que o acusado, sem direitos políticos devido à sua situação legal, interferisse no direito ao voto das vítimas.

O homem segue sob custódia e à disposição da Justiça.