Thiago dá um tiro na própria cabeça na frente da filha do patrão

Thiago Melo, de 33 anos, deu um tiro contra a própria cabeça, às 21h32, do domingo (23.abr.23), na conveniência na qual trabalhava há 10 anos, na Rua Aracruz, no Parque dos Novos Estados, em Campo Grande (MS).



Segundo o boletim de ocorrência, Thiago efetuou o disparo após avisar a filha do patrão, de 23 anos, de que tiraria a própria vida. A jovem tentou convencê-lo de mudar de ideia, mas foi em vão.



O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após ser escutado um disparo no interior da conveniência, entretanto, a equipe apenas constatou o óbito. A vítima foi encontrada caída ao solo próximo aos freezers com orifício de saída occipital (a bala saiu pela nuca).



A Polícia Civil disse que apreendeu uma arma calibre 38 de 4 polegadas, marca Rossi, com capacidade para 06 munições, com a quantia de 4 munições, sendo uma deflagrada e três intactas. O revólver foi encaminhado para a Perícia Técnica.



Também havia num dos bolsos de Thiago, R$ 455 em cédulas.



Conforme a filha do patrão, Thiago consumia bebida alcoólica diariamente e reclamava por problemas pessoais. No local existe apenas uma câmera de segurança, a qual não pegou as imagens devido a sua posição.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac).

PEÇA AJUDA

O Centro de Valorização a Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os cerca de 3 milhões de atendimentos anuais são realizados por 3.000 voluntários em 104 postos de atendimento pelo telefone 188 (sem custo de ligação), ou pelo www.cvv.org.br via chat ou e-mail. A entidade realiza também ações presenciais, como palestras, cursos e grupos de apoio a sobreviventes do suicídio – GASS (https://www.cvv.org.br/cvv-comunidade/).