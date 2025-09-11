Traficantes usavam família como laranja para lavar mais de R$ 50 milhões em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta 5ª feira (11.set.25) a operação Whitney, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas e na lavagem de dinheiro. A ação é um desdobramento da operação Serra Nevada II, realizada em setembro de 2024, e tem como foco o patrimônio acumulado pelos investigados.

De acordo com a PF, o grupo utilizava familiares, empresas e terceiros para ocultar bens adquiridos com dinheiro do tráfico. Foram identificados imóveis, veículos e fazendas registrados em nome de laranjas, com o objetivo de dissimular a origem ilícita dos valores.

A Justiça Federal em Campo Grande determinou o sequestro de até R$ 50 milhões em bens e valores, incluindo cerca de 20 veículos de luxo, aproximadamente 20 imóveis urbanos e rurais e duas fazendas avaliadas em R$ 15 milhões. Também foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão.

Na fase anterior da investigação, a Polícia Federal apreendeu armas de fogo, tanques de combustível modificados para ocultação de drogas e outros materiais que reforçam os indícios contra a quadrilha.

Os mandados foram cumpridos em Campo Grande, Bonito, Bodoquena e Antônio João, no Mato Grosso do Sul.