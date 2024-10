Trio matou menino João Miguel por conta do sumiço de um cavalo, diz polícia

Um homem de 19 anos e três adolescentes foram responsabilizados pela morte de João Miguel, menino de 10 anos que desapareceu no dia 30 de agosto no Distrito Federal. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), foi o sumiço de um cavalo e a suspeita de furtos na região. O inquérito, conduzido pela 8ª Delegacia de Polícia, foi concluído na 2ª feira (7.out.24).

João Miguel desapareceu no final de agosto. A polícia intensificou as buscas, localizando o corpo da criança no dia 13 de setembro. A vítima estava dentro de uma fossa em uma área de mata, com as mãos amarradas e um tecido enrolado no pescoço.

As investigações apontaram para a participação de um jovem de 19 anos e três adolescentes – dois de 16 e um de 13 anos. Os adolescentes confessaram que o crime foi motivado por desentendimentos relacionados ao furto de um cavalo.

No dia 27 de setembro, o homem de 19 anos foi preso temporariamente e autuado pelos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores. Já os adolescentes estão respondendo em liberdade e aguardam julgamento pela Vara da Infância e Juventude.