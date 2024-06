7ª edição da Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho é neste sábado (8)

Falta apenas um dia para a 7ª edição da Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho. O evento será neste sábado, 8 de junho, a partir das 16h, na Praça de Rochedinho, localizada na Rua Guia Lopes, s/n. A estimativa é que mais 8 mil pessoas passem pelo local este ano para comer as delícias do leite e dançar muito ao som do modão da dupla Gilson & Júnior e do grupo Alma Serrana.

Mais de 50 empreendedores e produtores da região estão confirmados para a festa. Nas barraquinhas haverá muitos queijos e derivados do leite, além de diversos outros quitutes. Uma praça de alimentação com as mais guloseimas que vão do cachorro-quente ao churrasco de chão também estará preparada para receber a população. Haverá ainda food trucks com pratos variados e bebidas, como churros, acarajé, drinks e o delicioso chopp pilsen.

“A Prefeitura está preparando mais uma edição deste evento que já é tradicional e que potencializa a economia da Capital, em especial de Rochedinho. O evento gera oportunidades de renda para os médios e pequenos produtores da região”, afirma a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Para as crianças haverá um espaço com brinquedos infláveis e pula-pula. A secretária Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) Mara Bethânia Gurgel deixa o recado para os adultos que buscam diversão. “A Festa do Queijo, que já é tradição em Rochedinho, agrega o que há de melhor em um evento cultural e turístico. É uma ocasião que valoriza a gastronomia local, o artesanato, que movimenta a economia do distrito e oferece música e entretenimento para todos que participam. Nesta 7ª edição contaremos com a participação da dupla Gilson e Junior e fechamos a noite com o grupo Alma Serrana. É uma oportunidade ímpar para mostrarmos o potencial da região e valorizarmos os produtores locais”, diz.

O subprefeito de Rochedinho, Silvio Santos, frisa o convite e pede a todos para não deixarem de ir na festa. “Quero convidar a todos para a 7ª Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho. Vamos fazer uma festa mais bonita do que foi a do ano passado e quem sabe superar o número de visitantes. Vai ser dia 8 de junho, a partir das 16 horas. Podem chamar os amigos, porque a festa vai ser boa demais”, diz.

A 7ª edição da Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho é organizada pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e pela Subprefeitura de Rochedinho.

Serviço:

7ª edição da Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho