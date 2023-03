De volta ao México, Dania fala sobre importunação sexual no Brasil

Dania Méndez voltou ao “La Casa de Los Famosos 3”, Telemundo, na noite deste domingo, 19 de março. A apresentadora foi muito bem recebida por todos os participantes, vestidos com trajes sociais para um casamento na casa. No programa ao vivo, os apresentadores perguntaram sobre a experiência no Brasil e como lidou com a importunação que viveu no BBB23.



Ela afirmou que foi recebida com muito carinho por todos e a expulsão de Mc Guimê e Antonio Cara de Sapato mostrou a seriedade como o país lida com as leis de proteção à mulher.

“Para mim, foi algo muito forte, inesperado, na verdade. Mas bem, respeitando as lei de lá e também agradecendo como cuidam da mulher e prestam atenção a tudo e a todo o processo. Para mim foi bem complicado, porque, algo que era divertido se tornou algo de uma maneira ou outra, inesperado, com sentimentos muitos de altos e baixos. Estou processando e aprendendo de cada situação”

Dania ainda disse que não pode se responsabilizar pelas atitudes de outras pessoas, no caso de Guimê e Sapato. Ainda assim, afirmou que tirou alguma aprendizagem da situação, como tomar cuidado com seu corpo e manter respeito

“Por um lado, Sapatito me recebeu incrívelmente, ele é uma pessoa boa, mas ao final do dia, posso ser responsável pelos meus atos, mas não posso ser responsável pelos atos dos demais. Aprendendo disso que tenho que ser mais responsável por mim e ter em mente que sou preciosa como mulher e os valores que tenho como mulher e a educação que minha mãe me deu. E, bom, sempre festejar, mas tratando de me respeitar sempre”, finalizou.