Deolane Bezerra aposta em microshort e top decotadíssimo para ensaio: 'Carnaval 2024'

A advogada e influencer Deolane Bezerra , de 36 anos, apostou em um look de top decotadíssimo e microshort para ensaio de Carnaval, na noite deste domingo (10), e deu o que falar. Ela parou Duque de Caxias em ensaio de rua da escola de samba carioca

Ela, que foi convidada pela filha do presidente da escola, Thaina de Oliveira, para ser Destaque da agremiação, veio de São Paulo para o ensaio de rua, e usou o look do estilista Ruy dos Anjos.

"É uma sensação sem igual isso aqui, eu já havia ido ao ensaio da quadra, mas estar na rua no meio da galera sentindo essa energia não tem nada igual, estou muito feliz e fui recebida de braços abertos por toda escola, segura Carnaval 2024 que a Grande Rio junto com a Doutora tá estourada", celebrou, ela. Confira nos Stories: