Em Barbados, pai da cantora Rihanna é enterrado 40 dias após a morte

A cantora e empresária Rihanna, de 37 anos, viajou a Barbados para participar do velório do pai, Ronald Fenty, que faleceu no fim de maio após lutar contra câncer de pâncreas. Ela esteve acompanhada do marido, A$AP Rocky, e dos filhos RZA e Riot.

Ronald Fenty morreu aos 70 anos, vítima de insuficiência respiratória, renal e pneumonia, segundo a certidão de óbito obtida pelo site TMZ. Rihanna, grávida do terceiro filho, passou a cerimônia usando óculos escuros.

Apesar da relação conturbada, Rihanna e o pai haviam se reaproximado recentemente. Em 2023, Ronald comemorou a gravidez da cantora e se mostrou ansioso para conhecer o segundo neto.

Ronald teve três filhos com Monica Braithwaite, mãe de Rihanna, e outros três filhos de relações posteriores. O irmão de Rihanna, Rajad, esteve ao lado da família durante a internação do pai em Los Angeles.

Na estreia do filme “Smurfs” em Bruxelas, Rihanna e A$AP Rocky desconversaram sobre o sexo do terceiro filho, mantendo o mistério. Eles confirmaram apenas que o nome terá a inicial “R”, como dos irmãos RZA e Riot.

Rihanna, que dubla a personagem Smurfette e lançou uma coleção temática da Fenty Beauty, apareceu grávida em um conjunto azul da Chanel. Rocky brincou segurando uma boneca da Smurfette durante o evento.