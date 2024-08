Em Campo Grande, banda Sestro se apresenta no 'esquenta' para o show do Sepultura

A banda cuiabana Sestro, fará um show na 6ª.feira (13.ago.24) no Mirante Rock Pub, em Campo Grande (MS). Os ingressos podem ser adquiridos AQUI.

Na ocasião, que antecede o show da banda Sepultura na Capital, será lançado o álbum"Hate" e o Videoclipe "Black Mirror", durante a comemoração de 10 anos da loja Terror Rock show. “A gente já estava em apoio cultural do Show do Sepultura desde o começo do ano, quando recebi a ligação do Carlão, vocalista do SESTRO, avisando que a banda inteira viria para Campo Grande curtir o show de sábado e perguntando se rolaria um show na sexta-feira pra eles, aproveitando que eles estarão lançando o EP e o Clip na internet. Como a loja está fazendo 10 anos em 2024, juntei o útil ao agradável e fechamos essa data em parceria com o Allan, do Mirante Rock Pub, e com as bandas de amigos nossos, unido a velha guarda e a nova geração do Rock Pesado da cidade”, detalhou Enrique DxDxOx,

Para o vocalista Carlão, se apresentar em Campo Grande terá um significado especial. “Eu morei em Campo Grande por muitos anos e fiz parte de bandas como o Nuestra Gente e o Blessed By Hate, sendo que desde 2007, quando eu vim para Cuiabá, eu não toco na capital morena. Será uma grande satisfação dividir palco com as bandas de amigos de longa data e confraternizar com os antigos amigos e nova geração do rock de



Além de Carlão no vocal, a banda SESTRO é composta por Luiz “Magrão” no Baixo, Edir Manzano na guitarra e Fabrício Roder na bateria, todos músicos que participam ativamente da cena rock cuiabana.

Banda sestro fará show um dia antes do Sepultura, em Campo Grande | Foto: Divulgação

A abertura será feita pela banda punk grind Miséria e contará com participação das bandas Katástrofe (Thrash Metal desde 1994) e Impossíveis (Punk Rock desde 1993). Durante o evento, o público também poderá adquirir CDs e camisetas das bandas.

A produção informa que a venda de ingressos já está ocorrendo, com ingressos custando R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia). Quem tiver ingresso para o show do Sepultura e doar 1kg de alimento para a CUFA garante a meia entrada.



SERVIÇO



O Mirante Rock Pub fica na Rua Dr. Zerbini, n° 92, próximo ao Shopping Campo Grande