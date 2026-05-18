SED e Semadesc convocam aprovados em processos seletivos temporários

A ampliação das convocações para contratação temporária no serviço público estadual marcou as publicações do Diário Oficial do Estado desta 2ªfeira (18.mai.26). Veja aqui.

A maior parte das vagas é destinada à área da educação, com atuação em escolas da rede estadual em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul.

A Secretaria de Estado de Educação (SED) divulgou a convocação de profissionais que irão atuar nas unidades escolares. Os candidatos selecionados deverão passar pelas etapas de conferência documental e comprovação dos requisitos antes da posse.

As contratações terão caráter temporário, com duração inicial de um ano.

Entre os cargos ofertados, o destaque é para assistente de atividades educacionais, função com vagas distribuídas em 20 cidades sul-mato-grossenses.

Entre os municípios contemplados estão Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Corumbá. A medida busca reforçar o funcionamento das escolas estaduais em diferentes regiões do Estado.

Além das vagas administrativas e educacionais, o Governo do Estado também convocou agentes de merenda e limpeza aprovados em cadastro de reserva. Os dez profissionais atuarão em cidades do interior e da faixa de fronteira.

As convocações abrangem os municípios de Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Ladário, Sonora, Taquarussu, Angélica, Porto Murtinho e Rochedo.

Foto: Divulgação/ GovMS

Na área técnica, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) publicou convocação para profissionais de nível técnico e superior nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Engenharia Sanitarista.

O servidor convocado irá atuar na estrutura administrativa instalada no Parque dos Poderes. O trabalho será voltado às políticas públicas de desenvolvimento e infraestrutura conduzidas pelo Estado.