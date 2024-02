Fernanda Bande do BBB 24 já foi modelo e fez ensaio sensual de cair o queijo: 'Uau!'

Nas redes sociais, os trabalhos publicados por Fernanda eram acompanhados de hashtags com a temática da vez, ou com comentários valorizando a própria autoestima. Em algumas das fotos aparece na legenda "Mamãe gata". Na época, a atual líder do "BBB 24" já tinha o primeiro filho, Marcelo, hoje com 11 anos. Três anos depois ela se tornaria mãe novamente, dessa vez de uma menina.

Confinada, Fernanda Bande faz sucesso nas redes sociais: 'O trabalho dela é perfeito' Em outros trabalhos, a temática vintage foi explorada. Fernanda posou com uma máquina de escrever no colo, enquanto aparecia à vontade no sofá, apenas de lingerie. No texto da legenda, a confinada brincou que estava escrevendo cartas de amor e em outro post aparece dizendo que é uma "bad girl", garota má, em inglês.