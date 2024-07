Festival de Inverno de Bonito 2024 terá atrações para toda família

Em sua 23ª edição, o Festival de Inverno de Bonito terá 150 atrações totalmente gratuitas e ações transversais para entreter a família com arte e cultura. Com 15 horas diárias de programação, o evento será realizado de 21 a 25 de agosto contando, pelo 2º ano consecutivo, com o Festival Bonitinho, além de teatro, arte circense, literatura, economia criativa e muita música com a atração internacional Concerto Gaya, de Portugal (dia 22), e os shows nacionais de Alexandre Pires (21), Zé Ramalho (23), Olodum e Sandra de Sá (24) e Teodoro e Sampaio (25).

Para o governador Eduardo Riedel, o Festival de Inverno, além de oferecer o melhor da cultura, promove Mato Grosso do Sul como um destino rico em arte, lazer e ecoturismo. “O Festival já é uma marca consolidada de Mato Grosso do Sul e de Bonito, claro, mas ele tem a capacidade e a dimensão de trabalhar muitas formas de desenvolvimento. É um produto turístico hoje e a gente conseguiu fechar a programação quatro meses antes do Festival para que a nossa Fundação de Turismo promovesse fora do Estado, fora do País, nos encontros de turismo, mundo afora. Ele é um produto social, de formação educacional, até o Bonitinho, que foi uma inovação do ano passado e está fazendo um grande sucesso, ajuda as nossas crianças também a terem acesso às programações culturais apropriadas à idade. O festival integra não só o turismo, [mas também] o esporte, a natureza, e leva o nome do Mato Grosso do Sul com aquilo que é o nosso DNA, a nossa alma, a nossa referência cultural, gastronômica, de turismo e natureza”, disse.

Foto: Saul Schramm

De acordo com o secretário Marcelo Miranda, da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), são esperadas 120 mil pessoas nos cinco dias de evento, fruto de um trabalho integrado na gestão estadual. “Acho que o Festival de Bonito é um exemplo muito claro da importância dessa transversalidade de todos os órgãos do governo. Nós temos lá o Festival Bonitinho, que a gente leva atividade física, lazer e atrações culturais infantis para a criançada, valorizando a participação da família. Temos a Fundação de Turismo, que teve um papel muito importante. Fechamos a programação com quatro meses de antecedência, exatamente para atender a nossa solicitação da Fundação de Turismo, para que a gente possa vender isso como produto para atrair turismo para o Estado, trazer um recurso novo para o Estado. Então, acho que essa transversalidade é fruto dessa pasta que foi criada e que tem como objetivo em geral, exatamente isso”.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, lembrou que uma audiência pública foi realizada para levantar e atender as demandas dos bonitenses, que o festival será sustentável, com compensação da emissão de carbono, tecnológico e repleto de atrações para todos os gostos. “O Festival de Inverno de Bonito gera muito turismo, gera muita cultura e o pensamento foi trazer grandes atrações nacionais para que o público do nosso Estado pudesse ter esses shows ao vivo e de graça na nossa cidade de Bonito. Além disso, queremos atrair o turismo. É um festival multicultural. Teremos teatro, dança, apresentações na rua, hip-hop, oficinas, ou seja, é um festival recheado de atrações além da economia criativa. Vamos expor o nosso artesanato do Estado de Mato Grosso do Sul para que as pessoas possam comprar alguma coisa e levar, gerando renda. E esse ano o festival vai estar ainda mais tecnológico com muitas inovações para que as pessoas tenham uma experiência inesquecível”, afirmou.

Fotos: Saul Schramm

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, a antecipação da programação dos shows nacionais contribui para a permanência do turista por mais tempo em Bonito. “Somos um destino altamente especializado de ecoturismo e atração nacional e internacional. Com a antecedência de divulgação do Festival de Inverno, a gente começa a atrair agora o público nacional. Com certeza, o turista vai ficar um tempo maior do que o próprio sul-mato-grossense e consumir mais passeios”.

Dentro da política transversal do governo, a Fundesporte ficou responsável pelo Festival Bonitinho - uma programação pensada para as crianças. “É muito legal a gente poder ver essa interação da cultura e turismo com o esporte. Temos uma transformação no governo, desde 2015, em todas as áreas, e o esporte também participou dessa transformação. Nós temos o Bonitinho desde o ano passado. Vamos ter diversas oficinas que são para os filhos do público que está assistindo, para os pais, mães, oficina de dança, oficina de teatro, junto com a parte esportiva propriamente dita”, contou o diretor-presidente da fundação, Paulo Ricardo Martins Nuñez.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Lelo Marchi, não existe mais baixa temporada em Bonito, graças aos eventos realizados na cidade, e o Festival de Inverno é o mais aguardado. “Não existe mais baixa temporada no Cidade de Bonito, graças a esses eventos. E dentre os eventos que existem, o mais esperado, sem dúvida, é o Festival de Inverno de Bonito”, disse. Durante o lançamento do festival, a Fundação de Cultura também lançou o portal “MS Cultural”, uma plataforma onde constarão informações detalhadas dos festivais, apresentações musicais, exposições de arte, sessões de cinema, oficinas e eventos literários.

Também participaram do lançamento do Festival de Inverno a primeira-dama, Mônica Riedel, o secretário Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica), o ex-governador Reinaldo Azambuja, e os deputados federal Dagoberto Nogueira e estadual Paulo Duarte e secretários adjuntos, entre outras autoridades.

Fonte: Comunicação Governo MS