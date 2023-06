Filha de Xanddy e Carla Perez assume namorada, diz colunista

Carla Perez e Xanddy formam um dos casais mais amados pelos brasileiros, que adoram acompanhar a vida pessoal deles e dos filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre, com as atualizações frequentemente saindo nas redes sociais de todos os membros. Porém, um fato ainda não revelado ao público estaria causando um climão na família. De acordo com o colunista Gabriel Perline, do site IG Gente, a primogênita do casal teria assumido o romance com uma mulher, Daze, com quem estaria namorando há cinco meses.

A revelação teria supostamente chocado os dois, mas principalmente Xanddy, que teria reagido de forma bem negativa e ficado decepcionado, muito por conta de todos ali seguirem e religião evangélica. Ele também não achou que ela sentisse atração pelo mesmo gênero por ter namorado por anos com Red Rum, cujo término foi ano passado.



“Carla é quem tem tentado fazê-lo encarar a situação com naturalidade, mas até o momento ele ainda não deu o braço a torcer, e a relação com Camilly anda estremecida”, disse o jornalista. Aliás, o profissional ressaltou que a moça mudou muito desde o término com o rapper.

Ainda, ele ressaltou que repensou muito em publicar a matéria, mas que não considerou “tirar alguém do armário a força” por Camilly Victória ter se assumido aos pais e andar publicamente com a amada pelas ruas de Orlando. Perline ressaltou que a fonte veio do núcleo familiar dela.

QUEM É A SUPOSTA NAMORADA

Daze, que seria a suposta namorada de Camilly Victória, é, de acordo com O próprio Gabriel Perline, assumidamente lésbica, e as duas fariam diversas interações com teor românico nas redes sociais da moça, com elas sem elogiando sempre que possível.

Em uma publicação, a filha de Carla Perez e Xanddy disse: “Seu rosto”, junto com um sinal de “maior” várias vezes, sendo respondida com “o seu”, amis um emoji de coração. Em outro, Camilly afirmou: “Seu look está tão lindo, querida”, e Daze respondeu: “Obrigado por ter feito as fotos, princesa”.



Apesar de as duas terem sido flagrada em Orlando, na Flórida, ela mora em Austin, no Texas, viajando frequentemente para encontrar com a namorada, assim como a cantora tem feito o oposto para conseguir viver seu romance, e por meses elas tem feito esse esquema.

Porém, apesar de tudo isso, Daze é uma pessoa bastante reservada, tanto na vida pessoal quanto profissional, e por isso, se tem poucas informações sobre ela, que vem ganhando a atenção do público pelo suposto romance com Camilly Victória.