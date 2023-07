Maquiador do MS é coroado por Bruna Tavares

Helder Marucci nasceu na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e ainda pequeno se interessou pelo universo das artes.

Criado em um lar cristão desde menino estudava música e teatro na igreja e foi no teatro que se encantou pelo mundo da maquiagem, e nessa época ele nem sabia que estaria entre o Top 10 Makeup Artist do Mundo.

Helder Marucci e sua mãe

Ainda no MS ingressou na faculdade de Marketing e Propaganda com o intuito de trabalhar com jornalismo cultural e foi a cultura que a levou a se interessar pelas Artes Cênicas e logo após ingressou de cabeça no mundo da maquiagem.

Pablo Vittar sendo maquiada pelo artista



Atualmente, dedica-se integralmente para suas redes sociais, além de atuar fortemente atendendo famosas e a alta sociedade de São Paulo, sucesso por onde passa maquiou celebridades como: Juliette, Larissa Manoela, Paola Oliveira, Tatá do Pod delas, Bruna Unzueta Pod Delas, Viviane Araújo, Pablo Vittar, Bruna Gonçalves (ex BBB) , Rafaella (irmã do Neymar), Mara Maravilha, Nicolle Bhals, Camila de Lucas, Monique Alfradique, Gkey, Xuxa, Bruna Tavares dentre outras.

Antes da fama Juliette já se declarava fã do Helder

CARREIRA E TRABALHO

Em 2008 criou o próprio blog, e um canal no YouTube , com a intenção de desenvolver um portfólio de jornalismo de moda e beleza. Contudo, foi por meio desse material on-line que Helder acabou conhecendo a Bruna Tavares, sua carreira decolou, e das noivas do MS passou a atender celebridades por todo Mundo.

Com Xuxa Meneghel



Com o tempo, o simples maquiador estava ensinando suas técnicas de maquiagem por todo o Brasil. A venda foi tão expressiva e o sucesso estrondoso que Helder foi convidada no ano seguinte seguir com sua turnê de maquiagem mundo a fora, passando desde Dubai, EUA, Europa etc.

Com o passar dos anos, o Makeup Artist se tornou um dos mais respeitados e acessados maquiadores do mundo inteiro, hoje os números nas redes sociais ultrapassam um milhão de seguidores.

Assinou a beleza do casamento da Luísa Sonza e whindersson

Bruna Tavares amiga e admiradora do artista, fez o convite para a sua primeira Collab (As collabs entre marcas são uma tendência em diversos setores, principalmente no da moda e alimentação, mas não se resumem a eles. Qualquer marca pode realizar collab em parcerias relevantes para o negócio, pois o objetivo principal é promover a junção dos valores entre uma marca com os de outra). Em breve ambas empresas falaram sobre esse grandioso projeto.

No dia 26 de junho aconteceu um evento de pré-lançamento da collab onde a Empresária coroou o artista, simbolizando uma junção de impérios da maquiagem nacional.

Fotos: Marina @nuvemovie

BRUNA TAVARES

Bruna Tavares é personalidade atuante na esfera global de beleza figurando na lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina.

Atuou como jornalista nos principais veículos de comunicação do país (como GLOSS, Caras e UOL) e desde 2011 está envolvida com desenvolvimento de cosméticos.

Bruna Tavares

Seu nome e marca já figuraram em matérias das principais revistas do Brasil e do Mundo como Vogue, Forbes, Elle, Glamour e Allure. Atualmente BT também foi citada no report global Business of Fashion como uma das marcas nacionais com maior potencial para o mercado internacional.

Seu envolvimento no mundo dos negócios de beleza também incluiu consultorias e trabalhos para as marcas nacionais e internacionais mais renomadas do planeta.

Seu nome e marca já figuraram em matérias das principais revistas do Brasil e do Mundo como Vogue, Forbes, Elle, Glamour e Allure. Atualmente BT também foi citada no report global Business of Fashion como uma das marcas nacionais com maior potencial para o mercado internacional.

Seu envolvimento no mundo dos negócios de beleza também incluiu consultorias e trabalhos para as marcas nacionais e internacionais mais renomadas do planeta.

LINHA BRUNA TAVARES



Bruna já assinava uma coleção com a T.Blogs, Pausa Para Feminices, desde 2014, mas foi em 2016 que nasceu a sua própria marca de maquiagem, a Linha Bruna Tavares. Inicialmente, a marca levava também o nome da Tracta, mas atualmente atua no mercado independente da mesma. As três, tanto T.Blogs, Tracta e Bruna Tavares fazem parte do grupo Farmaervas e são separadas uma da outra. Bruna assina apenas a que leva o seu nome e a coleção Pausa Para Feminices dentro da T.Blogs.

Os batons da Linha Bruna Tavares são todos desenvolvidos pela Bruna e levam nomes de mulheres que fazem parte de sua vida, e ela está sempre buscando homenagear também suas fãs mais leais. Outros produtos levam nomes em inglês para facilitar sua entrada no mercado internacional.

Em 2018, a Linha Bruna Tavares integrou o catálogo da Sephora.

A empresária e influenciadora Bruna Tavares acabou de investir R$ 4,8 milhões para abrir a sua primeira loja física, localizada na Rua Oscar Freire, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Com quase 200 m2 de área construída, o espaço foi criado para trazer experiência e imersão ao consumidor, fugindo do propósito de apenas concretizar as vendas.



“A BT House sempre foi um sonho para mim. Conseguir juntar inspirações de maisons da França com lojas conceito dos Estados Unidos é incrível e poder tirar isso do papel é ainda melhor”, afirma Tavares. “Hoje nós vendemos em torno de 500 mil produtos por mês em mais de quatro mil pontos de venda. Queremos que a loja física seja um ponto de encontro, de memórias com a maquiagem e de experiência.”