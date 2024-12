Marcos Costa, maquiador oficial da Natura, revela dicas para a make perfeita

Dezembro chegou, trazendo consigo o clima natalino, repleto de amor, celebrações e muita alegria. Com isso, a procura por inspirações de maquiagem também aumenta, já que essas datas especiais pedem produções com um toque especial e looks deslumbrantes.

E você, já sabe quais maquiagens escolher para as festas? Se ainda está em dúvida, não se preocupe! Marcos Costa, especialista em beleza e maquiador oficial da Natura, traz dicas e truques que vão desde preparação da pele até os toques finais, com sugestões atemporais para quem busca um visual bonito e versátil para brilhar não apenas nas celebrações de fim de ano, mas ao longo dos 365 dias.

Pele natural e uniforme? Use produtos matte!

Prepare a pele com uma base matte para obter um acabamento sequinho e uniforme. Uma leve camada da base é suficiente para deixar o rosto com um aspecto mais natural. Ela pode ser aplicada com pincel ou com os dedos, dependendo da sua preferência. Para quem tem olheiras intensas, o recomendado é combinar com um corretivo de alta cobertura. Já para as peles mais maduras ou para quem busca um efeito mais suave e iluminado, um corretivo líquido leve é uma excelente opção, oferecendo o aspecto de hidratação e viço para todas as idades.

Dica extra: para pessoas com peles oleosas, vale uma leve camada do pó compacto no triângulo do rosto e de preferência só depois de finalizada a maquiagem, onde não foram aplicados os blushes, iluminadores e sombras.

Cores neutras + vibrantes = match perfeito!

Combinar tons de sombras neutros com uma cor vibrante na make para os olhos é uma ótima escolha para as festas! Uma combinação certeira são os tons de marrons e marsala com um toque de roxo glam.

Já conhece o iluminador marmorizado?

O iluminador marmorizado pode funcionar como um blush sutil em peles mais claras. Contém micro partículas douradas que se mesclam à pele e garantem uma luminosidade instantânea e sofisticada!

Blush cor uva: um sonho!

O Blush no tom de Uva vira um lindo rosa quando aplicado nas peles negras retintas!

Bronze, dourado e coral são os protagonistas da sua make!

O degradê de bronze, dourado e coral, fica lindo para um make de festas iluminado. Use uma sombra bronze nas pálpebras, um blush bronze nas maçãs e nos lábios um batom coral para uma produção inesquecível!

Aposte nas misturas!

As combinações de bronze e rosa e vermelho e rosa são tendências atuais que levam um toque moderno e vibrante à maquiagem, deixando o visual mais glow e cheio de personalidade.

Foto: Divulgação

Conheça os produtos que podem te ajudar com as produções de final de ano:

Base Sérum Nude Me Natura UNA (R$ 154,90)

A Base Sérum Nude Me Natura UNA foi pensada para ser natural como uma segunda pele, sem craquelar. Com aplicador conta-gotas, é um produto que possui tecnologias que auxiliam a pele, como o Complexo Oxygen que deixa a pele respirar naturalmente com pigmentos que a protegem dos danos causados pela luz azul. É uma base versátil, pois sua textura ultraleve funciona tanto para cobertura leve – ideal para o dia a dia – quanto para alta cobertura que a noite ou outras ocasiões pedem. Neste último caso, basta construir camadas com o produto.

Base Matte Una Natura UNA (R$ 69,90)

A Base Matte Una Natura UNA é de longa duração e que completa o tratamento antioleosidade da sua pele, pois foi elaborada especialmente para pele normal à oleosa. O produto promete controlar o brilho do rosto imediatamente e ao longo do dia, proporcionando uma cobertura média. O uso contínuo reduz a oleosidade na pele do rosto.

Corretivo Cushion Nude Me Natura UNA (R$ 97,90)

O Corretivo Cushion Nude Me Natura UNA é um produto de longa duração e promete uma cobertura customizável com tecnologia anti-fadiga, que auxilia na suavização de bolsas e olheiras, protege contra os efeitos da luz azul e previne o envelhecimento precoce. O Efeito Nude Me, assim como a base, é construir uma camada natural como uma segunda pele, sem craquelar. Além disso, não acumula nas linhas e tem hidratação por 24h.

Refil Pó Compacto Nude Me Natura UNA (R$ 59,90) + Estojo Rosa Metalizado (R$ 49,90)

O Pó Compacto Nude Me Natura UNA consegue disfarçar poros e linhas finas controlando o brilho da pele. Com uma tecnologia resistente à água e ao suor, prolonga a duração da maquiagem e ainda mantém uma textura ultrafina e toque aveludado. O Estojo Rosa Metalizado tem design elegante e sofisticado, pode ser usado para usar blush, pó compacto ou iluminador. Além disso, é ideal para levar na bolsa e manter sua maquiagem sempre à mão.

Presente Natura Una Brilho Palette

A paleta edição limitada Natura Una Brilho será a atração principal das festas de fim de ano. Essa paleta de maquiagem multifuncional vem com 2 tons de blush, 4 tons de sombra e 2 tons de iluminadores. Suas cores, por serem versáteis, podem ser usadas em praticamente todas as áreas do rosto, como a imaginação desejar. O espelho é prático, possibilitando retocar a make em qualquer lugar.

Iluminador Marmorizado Corpo e Rosto Natura UNA (R$ 59,90) + Estojo Rosa Metalizado (R$ 49,90)

O Iluminador Marmorizado Corpo e Rosto é universal: se adapta a todos os tons de pele. Contém micro partículas douradas que se mesclam à pele e garantem uma luminosidade instantânea e sofisticada. Ideal para usar na pele do rosto ou do corpo, de forma seca ou molhada, potencializando ainda mais a intensidade do brilho.

Refil Blush Intense Me Natura Una Uva Matte (R$ 47,90) + Estojo Rosa Metalizado (R$ 49,90)

Com alta fixação de cor, o Blush Intense Me Natura Una Uva Matte promove um efeito de pele saudável o dia todo. Sua textura ultrafina permite a construção de camadas para looks naturais e marcantes. Disponível nas versões acetinada, para um toque radiante, e matte!

Batom Extremo Conforto FPS 25 Coral 3-C (R$ 45,90)

O Batom Extremo Conforto Natura Una, tem uma cor intensa e acabamento cremoso com Manteiga de Tukumã que estimula a produção em até 77%* de ácido hialurônico. Por conta da sua tecnologia, promove hidratação de dentro para fora durante 24h!

Todos os produtos citados acima estão disponíveis no site oficial da Natura (www.natura.com.br), nas lojas físicas ou com as Consultoras de Beleza Natura. A Natura também preparou uma seleção de presentes de Natal para te ajudar a demonstrar o seu amor para pessoas especiais, com valores a partir de R$27,00.