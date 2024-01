Mari Alexandre, ex de Fabio JR. celebra formatura do filho: 'Nós merecemos!'

Fábio Jr. e Mari Alexandre se separaram em 2010, quando Záion tinha apenas 1 ano de idade. O menino, apesar de ter crescido sem o convívio diário com o cantor, criou uma relação afetuosa com o pai.

Na sexta-feira (15), Záion participou do Natal antecipado da família Ayrosa Galvão, reunindo-se com Fábio Jr. e as irmãs Cleo, Tainá e Krizia. O evento contou ainda com o marido, a sogra e o enteado de Cleo.