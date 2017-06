Com mais de 100 mil visualizações em clip cantor de 16 anos diz que sonha em tocar com Michel Teló "Com sucesso de sua música Luis Felipe fala de sua carreira e novas músicas que serão lançadas"

Cantar, tocar, interpretar, vivenciar e sem dúvidas lutar muito são partes da saga de um artista sertanejo, o dom de fazer os corações apaixonados chorar, fazer o brilho no olhar surgir, com uma nota musical soada através da voz é o objetivo máximo de todo artista sertanejo.

Campo Grande como sempre está entre as capitais do país que mais lançam sucessos à esse meio; é como se as terras do Centro-Oeste fosse um berçário, trazendo maior precisão as estatísticas, nasce em solo campo-grandense mais um grande artista, Luis Felipe, com apenas 16 anos, já soma mais de 110 mil visualização em apenas 26 dias de lançamento do seu clip da música 'Coração Quebrado'. Confira abaixo:

Vida

Luis Felipe é campo-grandense e cresceu em um universo musical, por seu pai também ser músico e amar a gaita, sendo uma tradição de seu povo gauchesco, Lorenço Vilarim (62), pai de Luis Felipe, colocou o filho em aulas de acordeom e ali nasce a vontade do artista de lutar pelo o sonho de viver da música, "Meu pai tocava, aí quando eu era criança, tinha uns 4 anos ele me colocou para fazer aula eu gostei muito e logo tocava inúmeras as músicas".

O artista é um dos lançamentos sertanejos mais novos do estado de Mato Grosso do Sul e já é considerado no meio como uma grande revelação, "Muitos me elogiam, amo o que faço, faço com todo carinho para o povo", declara o cantor.

Com uma carreira em início, Luis conta que já lutou muito e não pretende desistir, "Vou lutar até alcançar meu objetivo, sei que é complicado, mas nunca me falaram que seria fácil", comenta sorrindo.

Lorenço, trabalha com lavoura de mandioca, gravou esses clips acreditando em um sucesso futuro e no potencial artístico do filho, "Ele é bom, sabemos disso e se Deus quiser (tira seu chapéu) ele fará muito sucesso e peço a Deus que eu esteja aqui para ver isso acontecer", declara emocionado o pai.

Com o sucesso da música Coração Quebrado, Luis explica que serão lançadas mais seis músicas, que fazem parte do álbum de lançamento de seus trabalhos, Felipe comenta que o carinho do fã é o melhor cachê de todos, "Cara tenho fã que me mandou mensagens de carinho da Itália, do méxico e outros, ver que pessoas do mundo inteiro estão gostando de seu trabalho é muito gratificante", explica entusiamado.

Na escola o artista conta que mudou tudo, "Antes do lançamento do clip eu era anônimo, após isso, mudou tudo, pessoas me comprimentam, elogiam, isso é muito bom... Mas há também os que criticam e esses eu esculto também com maior carinho", declara o artista que apesar de muito novo, apresenta maturidade e respeito pelos fãs.

Foto: Divulgação/Assessoria

O entoar de uma nota músical arrasta multidões para um mesmo lugar, o poder da música de unir é muito grande, "Sou a música e vivo ela, não há espaço em mim para não ser música, espero e vou conquistar meu objetivo se Deus me conceder sempre a possibilidade de lutar por isso, obrigado a todos pelo carinho com meu trabalho", agradesçe o artista.

Sobre seus desejos, Luis fala de suas referências, "Cara me inspiro em um artista completo, claro que falo de Michel Teló, ele é um dos caras que mais me inspiram com a humildade e qualidade de seu trabalho, meu desejo é um dia tocar uma gaita com ele e cantar uma música boa", brinca o artista.

Tocar e cantar são as principais características de Luis, que para provar a que veio, toca gaita (acordeom), considerado por aqui um dos instrumentos mais difíceis de serem tocados, "Na verdade eu gosto da tranquilidade das notas que soam através das teclas, mas amo também um violão, uma viola, uma 'batera', aprendi tocar praticamente todos esses instrumentos", explica o artista.

Trabalho

Sobre a próxima música a ser lançada, Luis, diz que é uma declaração de carinho a todas as mulheres do mundo, "O nome da música ja diz tudo né, 'Essa Mulher Incrível', uma música produzida com muito carinho, é para todas as mulheres do Brasil e do mundo, espero que gostem", declara emocionado o artista, que deve lançar em breve também um documentário sobre o trabalhod e seu pai e o erforço de toda a família para gravar os sete clips.

Foto:Divulgação/Assessoria

Ao falar sobrre o documentário Luis revela que é algo que fez para que todos saibam que apesar de muito novo a luta pelo seu sonho não começou agora e sim a muitos anos, "Não é nada mais do que mostrar a minha rotina, o que eu fiz e faço pela música e farei ainda mais é apenas um resumo e uma homenagem ao meu pai que é o pilar que sustenta isso tudo", diz o cantor.

O artista conta ainda com o apoio de toda a família, Patrícia de Menezes (35), que é mãe de Luis, diz que é um sonho que todos estão dispostos a viver por ele, "O pai dele e nós sempre acreditamos, ele é diferente, não por que é meu filho, mas por que deseja muito essa vida e estamos dispostos a lutar para entergá-la a ele", declara também muito emocionada.

Viver da música não significa apenas subir em um palco, segundo Luis Felipe, "Viver da música é aproveitar cada momento a frente de uma multidão, para inspirá-los, fazer com que acreditem que são capazes e que se tivermos fé e muita força, o difícil será apenas uma palavra e não te impedirá de alcançar seu objetivo", finaliza Luis Felipe.