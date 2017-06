Cultura Com muito rock, Noite do Plantão acontece hoje na Capital

Foto: Divulgação

Sucesso nas noites paulistas e goianas, a Noite do Plantão acontece pela primeira vez em Campo Grande nesta quinta-feira (22), no Jack Music Pub.

Com o slogam “Nessa noite você não vai prescrever receita”, a balada que iniciou no interior paulista com o objetivo de proporcionar a interação entre médicos e profissionais da saúde, chega à capital sul-mato-grossense com o intuito de divertir a todos, com o melhor do rock regional, com a banda Horse Society e ainda o Projeto Aiôa.

Após a experiência no interior paulista, a relações públicas Rafaela Santana e a promotora de eventos Lais Berri decidiram prestigiar Campo Grande com a festa.

“A Noite do Plantão já faz sucesso em Campinas, Sorocaba, Jundiaí e São José do Rio Preto. Em Campo Grande, o evento promete movimentar a noite da cidade, tanto para médicos, quanto o público em geral”, avalia Laís. Após uma apresentação inesquecível em Bonito, durante o 4º Bonito Blues e Jazz Festival, ocorrido na última semana, a Horse Society traz o melhor do rock ao Jack Music Pub.

Além das canções exclusivas da banda, a Horse Society contempla o público com clássicos de ícones, como Bob Dylan e América, entre outros. “Preparamos um repertório variado, para quem gosta de rock e de diversão”, avalia o vocalista João Ricardo Tognini.

Os ingressos para a Noite do Plantão custam R$ 40 e há lote limitado de convites a R$ 25 (em compra antecipada). Mais informações com Rafaela, pelo contato (15) 99856-0836. A festa começa às 21 horas e o Jack Music Pub fica na rua 15 de Novembro, 2098, esquina com a Rio Grande do Sul.