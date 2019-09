'Dancidades - DanÃ§a e Cidadania' abre inscriÃ§Ãµes gratuitas para oficina e curso

CULTURA 'Dancidades - Dança e Cidadania' abre inscrições gratuitas para oficina e curso Projeto também contará com apresentações de espetáculos

Foto: Vaca Azul

De 20 a 22 de setembro a produtora Arado Cultural realiza a primeira etapa da 4a edição do ´Dancidades - Dança e Cidadania´, com programação totalmente gratuita. Durante três dias serão realizados curso, oficina e apresentações de espetáculos de dança. O projeto está sendo desenvolvido com o financiamento do Fundo Municipal de Investimento Cultural (FMIC) 2018, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Com o olhar sobre os temas ´metodologia do ensino da dança´, ´dramaturgia e modos de criação em dança´ e ´gestão e sustentabilidade´ a proposta do Dancidades é fomentar a capacitação, o aperfeiçoamento e aprimoramento profissional de bailarinos, coreógrafos e arte educadores, que cada vez mais se lançam no mercado de trabalho; como intérpretes criadores (em grupos, companhias ou em atividades de ensino de dança em academias, projetos sociais e escolas), como produtores culturais ou como gestores públicos. Ao mesmo tempo, o projeto busca incentivar a apreciação e difusão da dança, por meio de apresentações de espetáculos para o grande público.

Cerca de 700 pessoas, de MS, MT e SP, participaram das atividades das três edições já realizadas (2013, 2014 e 2017). O projeto contou com o aporte financeiro da Funarte, por meio do Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, do Fundo de Investimentos Culturais de MS (FIC) e do Rumos Itaú Cultural, respectivamente. Nessas edições estiveram presentes profissionais e pesquisadores renomados, de diferentes regiões do Brasil, que puderam aprofundar questões basilares para a dança em Campo Grande e no estado.

"A distância geográfica de Campo Grande para os grandes centros de efervescência artística na área da dança dificulta o acesso da maioria dos profissionais à cursos de reciclagem, oficinas de aperfeiçoamento, entre outras possibilidades. Nas edições passadas do projeto vimos que as pessoas querem compartilhar experiências, adquirir novos conhecimentos e ter contato com profissionais de outras cidades. Além disso, nosso estado tem um grande potencial para as diferentes manifestações artísticas e culturais, como a dança. Projetos como o Dancidades são capazes de alterar, modificar e produzir novos contextos para todos nós", diz Roberta Siqueira, produtora da Arado Cultural.

PARA APRENDER: OFICINA E CURSO

No dia 20 de setembro, das 9h às 13h e, das 14h30 às 18h30, acontece a Oficina de Criação e Composição em Dança, com Alex Soares, na Luminis Escola de Dança. Alex, que vem de São Paulo-SP, é diretor e coreógrafo do projeto Mov_oLA. Baseado nos processos criativos para concepção de seus trabalhos coreográficos, na oficina ele reúne desafios em multi-camadas de tarefas com trabalhos de improvisação dirigida envolvendo consciência corporal e sensibilização, e trabalhos específicos da técnica de dança contemporânea (contrastes de dinâmicas, planos e deslocamentos, adição de tarefas/camadas para restrição criativa como impulso para descoberta do novo), realizados em solo e também em duplas. A oficina é voltada para bailarinos, atores, performers e demais interessados com breve experiência em dança.

Nos dias 21 e 22 de setembro será realizado o Curso de Metodologia de Ensino ´A escuta do corpo - para crianças´, com a Prof.a Dra. Jussara Miller, que vem de São Paulo-SP. É voltado para arte educadores, artistas e professores que desenvolvem estudos e práticas do movimento com crianças. O curso apresenta uma metodologia diferenciada de dança para crianças fundamentada nos princípios da Técnica Klauss Vianna de Dança e Educação Somática, com enfoque na exploração do movimento a partir de atividades lúdicas que trabalham a flexibilidade, a postura, a musicalidade e a criatividade da criança. A frente do curso, Jussara apresentará estratégias didáticas, compartilhando procedimentos lúdicos utilizados em sua metodologia de ensino, os quais foram desenvolvidos em seu percurso artístico-pedagógico como professora de dança para crianças há quase duas décadas. No sábado (21) o curso acontece das 14h às 21 horas, na Sala de Música do SESC Cultura e, no domingo (22), das 9h às 14 horas, na Luminis Escola de Dança.

São 45 vagas para cada curso. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 13 de setembro pelo link: https://forms.gle/rG5MW8wVC7NzhSX68. A seleção dos participantes será feita por ordem de inscrição e os certificados serão entregues para aqueles que tiverem 100% de presença nas atividades.

PARA VER DANÇA: APRESENTAÇÕES

Duas apresentações completam a programação desta primeira etapa. Na sexta-feira (20), às 20 horas, na Sala de Música do SESC Cultura, a artista Jussara Miller apresenta o espetáculo ´Difícil não dançar´. E no sábado (21), às 16h30, no ATRIO SESC Cultura, a Cia Dançurbana apresenta ´R.U.I.A – Realidade Ultra-Sônica de Invasão Aleatória´. As apresentações são gratuitas. A segunda etapa do Dancidades está prevista para os dias 25, 26 e 27 de outubro; em breve novas informações serão divulgadas.

SERVIÇO

A primeira etapa da 4a edição do ´Dancidades - Dança e Cidadania´ acontece de 20 a 22 de setembro em Campo Grande-MS. Mais informações pelas fanpages www.facebook.com/dancidades/ e www.facebook.com/aradocultural/, pelo telefone (67) 99287-6433 ou pelo email contato.aradocultural@gmail.com.

PROGRAMAÇÃO

20 DE SETEMBRO

Atividade: Oficina de Criação e Composição em Dança.

Horário: das 9h às 13h e, das 14h30 às 18h30.

Local: Luminis Escola de Dança.

Atividade: Apresentação do espetáculo ´Difícil não dançar´ com Jussara Miller.

Horário: 20 horas.

Local: Sala de Música do SESC Cultura.

21 DE SETEMBRO

Atividade: Curso de Metodologia de Ensino ´A escuta do corpo - para crianças´.

Horário: das 14h às 21 horas.

Local: Sala de Música do SESC Cultura.

Atividade: Apresentação do espetáculo ´R.U.I.A – Realidade Ultra-Sônica de Invasão Aleatória´ com a Cia Dançurbana.

Horário: 16h30.

Local: ATRIO SESC Cultura.

22 DE SETEMBRO

Atividade: Curso de Metodologia de Ensino ´A escuta do corpo - para crianças´.

Horário: das 9h às 14 horas.

Local: Luminis Escola de Dança.

INVESTIMENTO

Fundo Municipal de Investimento Cultural (FMIC)

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR)

Prefeitura Municipal de Campo Grande

APOIO

SESC MS

Luminis Escola de Dança

REALIZAÇÃO

Arado Cultural