Polêmica Diferença salarial entre Bonner e Renata; entenda o verdadeiro motivo "O tema foi o mais comentado nas redes sociais"

Foto: © Divulgação

O polêmico comentário do candidato à presidência da república Jair Bolsonaro sobre a disparidade dos salários entre Willian Bonner e Renata Vasconcellos deu o que falar nas redes sociais. O assunto foi ao ar durante o Jornal Nacional desta terça-feira (28), quando a jornalista levantou o questionamento sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres, durante entrevista com o presidenciável.

Bolsonaro sem saber o que falar, insinuou o problema acontece na própria Globo e usou Bonner e Renata como exemplo. A apresentadora rebateu dizendo que o quanto ela ganha não é assunto público, acrescentando que não aceitaria receber menos que um homem exercendo as mesmas funções que ele. Na web, internautas interpretaram a fala de Renata como uma afirmação de que ela ganha o mesmo que Bonner, mas não foi essa a declaração da jornalista.

Entenda a diferença de salário e funções entre eles: Renata é apresentadora e editora-executiva do Jornal Nacional e, pelas funções, recebe cerca de R$ 200 mil, segundo a RBS. Bonner é, além de apresentador, o editor-chefe do jornal, ou seja, tem posição e funções de chefia, pelas quais recebe R$ 700 mil, segundo o site Bastidores da TV.

Bonner é editor-chefe e apresentador do JN desde 1996, há 22 anos. Vasconcellos assumiu a bancada do jornal no fim de 2014, após saída de Patrícia Poeta.