'Criança Feliz' Escolinha que abriga crianças carentes tem dia com diversão realizado por acadêmicos "No Jardim Canguru; teve pula pula, máquina de algodão doce e cachorro quente para a criançada"

Frente da Escolinha Filhos da Misericórdia no Jardim Canguru em Campo Grande-MS Foto: Tero Queiroz

No último sábado (14), uma ação realizada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Uniderp , levou mais do que presentes para as crianças da Escolinha Filhos da Misericórdia no Jardim Canguru. No mês tão especial para os pequenos, os acadêmicos se reuniram em um multirão para promover um dia com lanches, pula-pulas, algodão doce e muitos sorrisos para as crianças.

Edileuza Luiz (38), é ex-manicure moradora da região que toca a escolinha a 1 anos e 8 meses, o que mantém o espaço são doações, "A escolinha já existe hà 4 anos eu fazia parte com outra pessoa mas devido a remoção que aconteceu na favela a qual morávamos fomos separadas, ai então decidi fazer minha própria escolinha, na qual hoje aqui estamos há 1 ano e 8 meses", explica Edileuza.

Corredor que leva à varanda, local onde são ministradas as recreações da Escolinha Filhos da Misericórdia. Foto: Tero Queiroz

Ainda segundo Edileuza, é uma surpresa boa existir pessoas de bem como os realizadores da ação, "Ter essa ação pra mim foi maravilhoso, saber que existem pessoas que deixam seus afazeres pra vir trazer amor pra minhas crianças", comemora emocionada.

A escolinha Filhos da Misericórdia atuamente atende cerca de 50 crianças, que se alimentam e estudam no espaço.

Mayara Alves (19), acadêmica de Engenharia Civíl, entregando algodão doce.Foto:Tero Queiroz

De acordo com os organizadores, a ação dos acadêmicos foi realizada pelo DCE com apoio de atléticas e Centros Acadêmicos, "O 'Criança Feliz' [como é chamada a ação] já está na 2º edição e cresceu bastante desde então, em todas as nossas ações nós nos preocupamos em pesquisar bastante o local onde iremos entregar doações e ver qual a real necessidade do local. Conseguimos atingir 80 crianças nessa ação", comenta a Diretora Social do DCE, Mayara Alves Antunes (19), que cursa Engenharia Civil na Uniderp.

Mayara explica que a escolinha passou a ser conhecida por ela no ano passado, após a acadêmica ler em uma notícia de jornal, que a escolinha estaria fechada por falta de alimentação, "Eu fiquei bem chocada com isso, é complicado, a gente sabe que eles vivem em situação já bem difícil; é muito impactante a primeira visita que você faz. Eu já fiz outras ações lá, em uma vez que fez bastante frio levamos agasalhos para eles. E eu vi a realidade daquelas crianças", explica emocionada a acadêmica.

Em frente a Escolhinha Filhos da Misericórdia. Foto: Tero Queiroz

Foram instalados no local dois pula-pula; um na entrada da casa e outro em uma varanda nos fundos, que funciona também como sala de aula para os pequenos. Para o Presidente do DCE da Uniderp, Ítalo Buarque Gusmão (22), "É gratificante ajudar quem mais carece de um mínimo de carinho e atenção. Mesmo que seja somente por um dia, com certeza faz toda uma diferença na vida das crianças. É a segunda edição dessa nossa ação social, e a cada nova ação realizada é um sentimento de renovação e prosperidade maior, para podermos continuar nos próximos anos executando normalmente tais ações, mesmo não sendo pelo DCE", declara o acadêmico de diretito.

O dia para os pequenos foi mais que especial, ainda segundo Edileuza, os acadêmicos fizeram muita diferença, "Só tenho a agradecer a cada um deles, por terem trazido um pouco de amor, carinho e o tempo deles para meus filhos; porque podem não ter se dado conta, mas fizeram muito por todos", finaliza emocionada Edileuza.

A Escolinha Filhos Da Misericórdia fica localizada no Bairro Jardim Canguru, na Rua Jara, Quadra 30, lote 45. Doações podem ser feitas no número (67) 9 9322-0600 ou no fixo: (67) 33974492.