Evento que celebra Dia Nacional de HQs e cultura pop acontece na Capital 1ª edição do TQL acontece de 04 a 10 de fevereiro no Shopping Bosque dos Ipês

Estão participando do artist alley nove autores e quadrinistas Foto: Divulgação

Acontece desde a segunda-feira (04) e segue até o próximo domingo (10) evento em alusão ao Dia do Quadrinho Nacional, comemorado no último dia (30 de janeiro). O evento está sendo realizado no Shopping Bosque dos Ipês, com entrada gratuita, oficinas e convidados reconhecidos no mundo HQ.

Em sua primeira edição o "Tereré, Quadrinhos e Literatura" (TQL), é uma realização do Shopping Bosque dos Ipês, e de acordo com os organizadores, tem como objetivo fomentar a cultura geek regional. “A cultura geek está crescendo no Mato Grosso do Sul e já temos alguns artistas do grupo que já representam o estado em feiras importantíssimas, tais como CCXP (Comic Con Experience) e FIQ (Festival Internacional de Quadrinhos) e estamos animados para interagir com o público, mostrar um pouco da nossa arte e trabalho na 1ª edição do evento”, explicou o quadrinista, Emmanuel Merloti.

Ainda segundo os organizadores, o evento é para todas as idades e públicos, com programação variadas, dentre essas, exposições de quadrinhos originais e gibis raros, artist alley, mesa redona com bate-papo sobre a produção de quadrinhos, oficinas gratuitas sobre o universo dos quadrinhos e cultura geek.

Estão participando do artist alley nove autores e quadrinistas, entre eles, Anderson Barbosa, Emmanuel Merlotti, Fabio Q, Ewerton Carvalho, Wanick Correa, Claudio Dias e Nathã Ifran, onde apresentam seus trabalhos para os fãs, interagem com o público, autografam pôsteres e HQs, e ainda comercializam artes originais, prints, posters com direito a autógrafos.

Merlotti irá lançar sua segunda revista do personagem “Lázaros Hunter” no evento. Ele é um cartunista atuante em Campo Grande e tem seu próprio studio, há mais de 20 anos. Fabio Q chegou recentemente de São Paulo e já se juntou ao cenário de quadrinho para fortalecer com o conhecimento do circuito paulista de quadrinhos.

O TQL tem artistas regionais de carreira sólida e ativa no segmento, como é o caso de Claudio Dias que é publicitário e ilustrador, e que atualmente trabalha na divulgação do seu personagem “Super Zé”. Anderson Barbosa é proprietário do studio Pincel Digital. Wanick Corrêa é ilustrador de vários livros locais e tem em seu currículo três revistas publicadas.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira às 19h - Técnicas de desenho com Oliver Mont e Patrick Oliver;

Quinta-feira às 19h – Oficinas de criação de tirinhas de quadrinhos com Anderson Barboza;

Sexta-feira às 19h – As participantes Evelise Couto e Mayara Barbosa do Grupo “Leia Mulheres”, batem um papo sobre “Mulheres nas HQs e na Cultura Geek”. A mediadora é Rubia Sibele.

Sábado às 15h - Batalha de desenhistas e às 19h – Os autores e idealizadores do evento Emmanuel Meriotti, Claudio Dias, Wanick Correa e Ewerton de Carvalho falam do projeto TQL e de suas carreiras. A mediação fica por conta de Fabio Quill;

Domingo às 15h - O mediador Daniel Rockenbach do grupo de leitura “Vortice Literário” convida o autor Fabio Quill para discutir as leituras indispensáveis das HQs. Às 18h – Quadrinhos nas bancas de jornal, uma resistência? O mediador Giovani comanda esse bate-papo.

SERVIÇO:

1ª Edição do evento Tereré, Quadrinho e Literatura (TQL)

Data: 04 a 10 de fevereiro (segunda-feira a domingo)

Horário: A partir das 14h

Local: Em frente à Livraria Saraiva – 1º piso