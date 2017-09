Famosos Heloísa Perissé aparece com axilas peludas e surpreende internautas

Heloísa Perissé moldada para papel. Foto: Divulgação.

A atriz Heloísa Perissé chamou atenção na internet após ser clicada com as axilas peludas. Por conta disso, os internautas ficaram surpresos com a imagem.

“Cosete, a empoderada”, legendou. Na verdade, a famosa se caracterizou dessa forma para gravar uma participação especial nos últimos capítulos de“Novo Mundo”.

“Deus me livre. Não quero ver isso nem de brincadeira”, comentou uma das suas seguidoras. “Que estranho, ainda bem que não é de verdade, amiga”, disse mais um. “Que horror”, comentou outro.

Amigas declaradas, Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé vão reviver uma grande parceria em breve na novela das seis “Novo Mundo”, exibida pela Rede Globo.

Ela será uma atriz portuguesa muito famosa em sua terra natal e amiga de Elvira, personagem de Ingrid. As duas vão contracenar juntas.

O interessante é que as duas são amigas há décadas na vida real. Foram parceiras na TV, com a série “Sob Nova Direção”, e no teatro.