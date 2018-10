Mega Lotérica de São Sebastião procura apostador que ainda não retirou prêmio de R$ 22 milhões da Mega

Uma lotérica de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, procura o apostador que ganhou R$ 22,3 milhões na Mega-Sena há um mês e ainda não retirou o prêmio. Até esta segunda-feira (1º), o sortudo ainda não tinha aparecido, segundo a Caixa Econômica Federal.

Segundo a Caixa, os prazos de qualquer loteria prescrevem em 90 dias corridos. Caso o valor não seja resgatado em mais 60 dias, no prazo limite para essa premiação, o dinheiro será repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

De janeiro a maio de 2018, por causa de prêmios prescritos, foram repassados R$ 128 milhões ao fundo. Em 2017 foram repassados R$ 326 milhões ao Fies.

Em São Sebastião, a aposta vencedora foi feita na Lotérica A Milionária, na região central da cidade. O dono do estabelecimento, José Carlos Maldonado, contou que os clientes estão curiosos sobre o 'sumiço' do novo milionário. Ele fez uma faixa para alertar que o prêmio saiu para um aposta feita no local.

"Eu acho que o apostador está com medo de retirar o prêmio, não sei. Chega até a ser um caso engraçado, o fato dele não ter retirado ainda o dinheiro", disse. Maldonado acredita que o sortudo, que fez uma aposta simples, que custa R$ 3,50, tenha perdido o bilhete.

"Eu no lugar também iria demorar um pouco [para resgatar o dinheiro], mas como já se passou um mês, acho que ele pode ter perdido o bilhete ou não ter percebido que ganhou", analisou. O empresário disse ainda que desde que fez a aposta do vencedor da Mega, o movimento aumentou.

Aposta

O sorteio que pode tornar um apostador do litoral norte de São Paulo milionário foi feito em Santa Catarina. As dezenas sorteadas foram 08 - 18 - 23 - 37 - 42 - 58. Além do sortudo de São Sebastião, uma aposta de Passos (MG) também acertou os números. O ganhador já retirou o prêmio.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, como foi a do vencedor de São Sebastião, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.