Moda Miss Campo Grande 2017 será coroada nesta quarta-feira

Foto: Divulgação

A estudante do nono semestre de Arquitetura e Urbanismo e técnica de segurança do Trabalho, Jaqueline Arantes, será coroada com o título de Miss Campo Grande oficial 2017 nesta quarta-feira (05), às 19h em evento realizado no espaço Plataforma Cultural, localizado na Avenida Calógeras s/n esquina com Av. Mato Grosso.

De acordo com a Coordenação estadual do concurso conduzida por Warner Willon, Jaqueline preenche todos os requisitos para representar a capital e disputar a classificatória do estado. Devido à falta de tempo hábil para a realização da seletiva, a direção resolveu indicar a nova Miss Campo Grande 2017, dando assim o start para o grande concurso de beleza Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion 2017, disputa que irá acontecer no dia 6 de maio.

Nascida em Costa Rica, a jovem de 21 anos que gosta de dirigir e ouvir uma boa música, mora na cidade morena há 4 anos, estuda e trabalha na capital e acredita que o concurso pode abrir portas para conseguir oportunidades para ajudar pessoas e fazer mais trabalhos sociais com animais, em especial, os cachorros. É a primeira vez que participa de um concurso de beleza. “É uma honra, representar a capital do estado, uma coisa que nunca imaginei que poderia acontecer”, revela Jaqueline.

A bela representante da capital irá concorrer à 48ª edição do concurso Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion com outras jovens com idades entre 18 a 26 anos, evento que será realizado em Costa Rica no dia 6 de maio,o qual terá a presença de Raíssa Santana, Miss Brasil 2016 que representou o país no concurso Miss Universo realizado em janeiro, nas Filipinas, quebrando um jejum de 30 anos sem que uma negra triunfasse no concurso e se tornou a segunda representante da etnia a conquistar a honraria nos 63 anos da competição. A brasileira ficou entre as 13 finalistas.

Quem também estará presente no dia da disputa do concurso Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion 2017 será a campo-grandense Yara Deckner, estudante de jornalismo, 20 anos, que conquistou o título no ano passado. Yara participou da etapa Nacional no concurso Miss Brasil em São Paulo realizado em outubro de 2016 e revela que muitas portas se abriram por conta do concurso. A jovem ressalta que guardará boas lembranças de seu reinado.

“Depois que eu ganhei o Miss Mato Grosso do Sul muitas portas se abriram, fui para o Miss Brasil 10 dias depois que ganhei a seletiva estadual. Foi pouco tempo para minha preparação, mas foi uma experiência muito boa, conheci candidatas de todos os estados, entendi um pouco mais de como funciona esse meio e tive muitas oportunidades de trabalho”, afirma.

Prestes a passar a coroa para sua sucessora, a atual Miss Mato Grosso do Sul espera que a vencedora represente da melhor forma possível o estado.

“Espero que a próxima Miss Mato Grosso do Sul tenha tantas oportunidades quanto eu tive, e no que eu puder ajudá-la, pode ter certeza que farei, porque é muito importante representar bem o estado”, ressalta Yara.

Serviço

Coroação Miss Campo Grande Be Emotion 2017

Quarta-feira dia 5 de Abril, às 19h

Local: Espaço Plataforma Cultural,