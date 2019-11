1º DISTRITO A RECEBER Rochedinho receberá 'Arte no Meu Bairro' neste final de semana Grupo de pago "Só Por Elas" fará apresentação no distrito

Grupo de pagode 'Só Por Elas'. Foto: Divulgação

O distrito de Rochedinho recebe o projeto Arte no Meu Bairro neste sábado (23), a partir das 17h, na rua Guia Lopes, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.

Quem anima o público local é o grupo de pagode “Só Por Elas”, com um repertório bem animado, que mescla samba, pagode e axé, em composições autorais e de artistas renomados como Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, Fundo de Quintal e Jorge Aragão.

“A população de Rochedinho pode esperar muita alegria. Estamos honrados de poder animar a todos os presentes e esperamos todos em peso, vai ser um dia maravilhoso, abençoado por Deus”, pontua Calilo, vocalista do Só Por Elas.

A expectativa positiva é também sentimento dos moradores do distrito, ao menos é o que diz o subprefeito Silvio Santos. “Pude conversar com algumas pessoas e eles estão esperando esse evento com muita expectativa, afinal de contas não é sempre que recebemos um evento desse porte”, discorre ele.

Rochedinho está distante pouco mais de 24 quilômetros de Campo Grande, trajeto que reserva verdadeiras belezas naturais, como o pôr do sol que embeleza a estrada. O distrito possui pouco mais de mil habitantes. Ainda de acordo com Silvio, a expectativa é de que o evento mobilize os moradores e habitantes da zona rural.

O projeto segue com inscrições abertas para músicos interessados em se apresentar nas edições que estão por vir. Anhanduí é a próxima localidade a receber o Arte no Meu Bairro, no dia 30 de novembro.

SOBRE O ARTE NO MEU BAIRRO

O evento é decorrente do Convênio SICONV nº 85.3266/2017 – Ministério da Cidadania, regido pelo Decreto nº 6.170/2007 e pelo art. 8º da Portaria Interministerial nº 424/2016, em atenção à solicitação da Sectur e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais especificações e exigências previstas no edital.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” credencia dezenas de artistas locais, nas modalidades “show de abertura” e “show principal”, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 001/2018, visando preencher o quantitativo de vagas remanescentes, necessárias para o desenvolvimento do Projeto. 1.1.1. O cachê disponível para músicos locais é de R$ 2 mil, e para músicos de renome regional, R$ 4 mil.

O projeto é composto de 24 eventos musicais, que se iniciavam em agosto de 2019 até março de 2020, nas seis regiões de Campo Grande e nos Distritos Indubrasil, Anhanduí e Rochedinho.

Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza-se a auxiliar. A sede está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

SERVIÇO

O evento acontece na rua Guia Lopes, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.