Filme Série gravada em reserva indígena tem lançamento nesta sexta-feira

Foto: Divulgação

O primeiro episódio da série GUATEKA, gravada na Reserva Indígena Jaguapiru, será exibido pela primeira vez no Teatro Municipal de Dourados nessa sexta (17). Com entrada gratuita, a apresentação tem início às 19h. Para as mais de 200 TV’s Públicas de 26 estados do país, a veiculação da série começa em maio.

Contemplada pelo PRODAV 10, uma linha de financiamento da Ancine (Agência Nacional do Cinema) para criação e produção independente de materiais e conteúdos para TV’s Públicas, GUATEKA conta a história do Bro MC's, um grupo de rap indígena formado por quatro integrantes que compõem e cantam em guarani. Em cinco episódios, a série narra o início da carreira de Bruno Veron, Clemerson Batista, Kelvin Peixoto e Charlie Peixoto.

Durante as fases de pré-produção, gravação (que aconteceu entre janeiro e março de 2016) e edição, a série gerou mais de 50 empregos diretos e indiretos, além de movimentar a economia da Reserva. Cerca de 90% do elenco e figuração foi contratado da região.

Para o ator Bruno Veron, a série tem grande importância pra cultura nacional “ela vai mostrar o começo da nossa história, de como levamos nossa música para o mundo conhecer sobre nossa reserva, e agora poderemos atingir muito mais pessoas e mostrar que a Reserve Indígena também produz música e cultura.

Serviço

O que: Estreia Série Guateka

Onde: Teatro Municipal de Dourados, 19h

Valor: Entrada gratuita mediante lotação do Teatro