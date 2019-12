1Âº Festival de Artes Marciais serÃ¡ dia 18, na PraÃ§a AntÃ´nio JoÃ£o

Interior 1º Festival de Artes Marciais será dia 18, na Praça Antônio João

A Prefeitura de Dourados, por meio das secretarias de Educação e de Cultura, realizará no próximo dia 18, a partir das 20h, na Praça Antônio João, o 1º Festival de Artes Marciais de Dourados.

O Festival tem por objetivo reunir as academias e atletas para uma mostra das modalidades de artes marciais praticadas na cidade e região.

As artes marciais são técnicas e práticas de luta sofisticadas, criadas com o intuito de defesa e ataque contra situações de perigo. Antigamente, eram usadas por um povo para se proteger, defender sua família e propriedades, ou pelo exército – em caso de guerras. As artes marciais não focam apenas no bem-estar físico, mas visam o desenvolvimento mental, espiritual e moral do indivíduo.

Os conceitos das artes marciais são norteados por regras de conduta que trazem benefícios para a criança e toda a sociedade que a cerca. Respeito, disciplina, cortesia, integridade e perseverança, entre outros, serão de fundamental importância para toda a vida seja no campo pessoal, profissional, sentimental e social.

Segundo a coordenadora professora Mariza Araújo, Dourados abriga inúmeras academias e grupos que ofertam aulas de judô, caratê, taekwondo, jiu jitsu, kung fu, muay thai, capoeira entre outros, e “assim, o festival na praça vem para mostrar à população um pouquinho da prática esportiva”.

O evento está sendo organizado pelo Núcleo de Educação Física da Secretaria de Educação do município e as inscrições vão até esta terça-feira, 3 de dezembro.

As academias e grupos interessados em participar deverão procurar o Núcleo de Educação Física, no pavilhão de evento D. Teodardo. Informações 3411-7669