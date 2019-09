Capacitação 60 mil candidatos a certificadores do exame vão passar por capacitação

Os sessenta mil selecionados para a função de certificadores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) iniciam nesta quarta-feira, 11 de setembro, um treinamento para poderem aplicar a prova. Somente serão considerados aptos, os candidatos com 70% de aproveitamento na capacitação.

Com término outubro, o curso terá trinta horas/aula e será feito pela internet, por meio de uma plataforma desenvolvida em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF).Os certificadores são servidores públicos federais e docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais que tiveram a inscrição homologada para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC).

Responsáveis por verificar e certificar os procedimentos de aplicação do Enem, como a chegada e a abertura dos malotes com provas e a distribuição do exame para os candidatos, os certificadores fazem todo o trabalho por um aplicativo.

Pela ferramenta, são enviados, por exemplo, relatórios e alertas. Quem for participar do exame será remunerado por meio de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), no caso dos servidores, e por Auxílio Avaliação Educacional (AAE), no caso dos docentes. O valor pago é de R$ 342, sendo R$ 28,50 por hora de trabalho.

Neste ano, o Enem será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.727 municípios brasileiros.Mais de 5 milhões de pessoas farão o exame, em 14 mil locais de aplicação de provas.