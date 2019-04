Veterinário Francisco Após pedidos do Veterinário Francisco, limpeza de Ceinf é feita na Vila Nasser

Todos nos já temos a consciência que terreno sujo com entulhos e mato alto é um criadouro do mosquito Aedes aegypti, além de abrigar animais peçonhentos e muitas vezes sendo um esconderijo para usuários de drogas e bandidos. Esse era a realidade em frente às obras do Ceinf (Centro de Educação Infantil) no bairro Vila Nasser até que a Prefeitura de Campo Grande atendeu a indicação do vereador Veterinário Francisco (PSB) e fez a limpeza dessa área que fica situada na João Guimarães Rosa, com a Rua Estevão de Mendonça. “Eu quero agradecer ao secretário da Sisep Rudi Fiorese que atendeu ao nosso pedido de limpar o Ceinf. Nesse período de chuva com esse lixo acaba tornando esse espaço propicio para criadouro do Aedes aegypti”, explica o parlamentar.

O parlamentar explica ainda que já marcou agendas com a secretaria de Educação e de Obras para verificar como anda a construção desse e de outros Ceinfs que estão em fase de obras ainda.

