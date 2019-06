FESTA NA CAPITAL Arraial de Santo Antônio começa nessa quinta-feira com bailão e sofrência Os shows estão previstos para começarem às 19h com a dupla campo-grandense Max e Gabriel

Foto: Reprodução

A festança mais tradicional da Capital começa nesta quinta (13), a partir das 18h, e o público presente vai arrastar o pé até não aguentar mais na 17ª Edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, na Praça do Papa.

Os shows estão previstos para começarem às 19h com a dupla campo-grandense Max e Gabriel. Com 15 anos de carreira e um CD gravado, o “De Tudo Um Pouco”, o público confere justamente um mix de estilos no palco.

“Vamos tocar modão, música sul-mato-grossense, bailão, com sucessos de duplas como Jorge e Mateus, João Neto e Cristiano, por exemplo. Vamos também tocar nossas músicas autorais ‘Comigo Não’ e ‘Saia Curta’”, explica Max.

Depois é a vez do grupo mais baileiro da cidade, o Laço de Ouro, que conta com sete CDs gravados e mais de 13 anos de carreira. O grupo que já teve parcerias com Alex e Yvan, Minuano e Xandy Côrrea apresenta os sucessos “Locomotiva do Bailão”, “Faz o L”, “Fazendeiro Mesmo” e “Bailão do Laço”.

Quem encerra a primeira noite da festança é o sertanejo Manutti. Nascido no interior de Mato Grosso do Sul, reproduz um estilo de sertanejo mais jovem e anima a galera com os sucessos “Gasto e Nem Ligo”, “Terra do Nunca” e “Mesa 12”. Com apenas quatro anos de carreira, o rio brilhantense mais bruto de Mato Grosso do Sul conta com um disco gravado e dois DVDs, e seu hit mais bombado do momento é o “Só Jesus na Causa”, com parceira de Diego e Victor Hugo.

De acordo com a secretária Melissa Tamaciro, da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), a intenção é atrair um público vasto, de todas as idades. “Temos músicos muito conhecidos em Campo Grande, que são figuras carimbadas dos bailões municipais, mas também temos sucessos atuais, que cantam aqueles hits que todo mundo sabe cantarolar. Dessa forma, cada vez mais, o Arraial se instaura como uma festa para a família campo-grandense”, explica.

SERVIÇO

A Praça do Papa está localizada na Avenida dos Crisântemos, 457-559 – Vila Sobrinho. As atrações são gratuitas.