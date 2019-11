Crime Ambiental Assentado é autuado por exploração ilegal de aroeira Árvores foram derrubadas dentro de reserva e sem autorização ambiental

Árvores da espécie aroeira foram derrubadas sem autorização ambiental Foto: Divulgação/PMA

Policiais militares ambientais de Bela Vista realizaram operação nas propriedades rurais do município e autuaram nesta terça-feira (19) , um assentado rural de 49 anos, por exploração ilegal de madeira em área protegida do assentamento Caracol, a 48 km da cidade.

A PMA verificou que o infrator derrubou 14 árvores nativas da espécie aroeira sem autorização ambiental, na área de Reserva Legal coletiva (protegida) do assentamento e transformou em estacas e esticadores para cerca. O material lenhoso, 80 estacas e 20 esticadores foram apreendidos.

O assentado foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.