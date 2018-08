Segurança Pública Cai o número de homicídios em todo o Estado Estatísticas parciais deste ano também já apresentam diminuição de homicídios

Foto: Valdenir Rezende / Arquivo / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul avançou na redução do número de assassinatos. Neste ano, de 1º de janeiro até ontem, por exemplo, em todo o Estado, foram registrados 287 homicídios, contra os 308 ocorridos nesta data no ano passado. Em Campo Grande, também no período, foram 53 casos contra 66 dos primeiros oito meses de 2017.

Além desses números atuais, segundo o Atlas da Violência 2018, elaborado pelo Ipea e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso do Sul é o quinto estado brasileiro com maior índice de redução de homicídios, com recuo de 15,8%, ficando atrás apenas de São Paulo (-46,7%), Espírito Santo (-37,2%), Santa Catarina (-27,4%) e Rio de Janeiro, com 23,4%. O Atlas compara números registrados de 2006 a 2016.

Indagado sobre os números estatísticos, o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, avaliou que os resultados são positivos e indicam que a política de segurança pública implantada tem apresentado eficiência. “Temos investido em todas as áreas da segurança pública, desde a inteligência, capacitação, infraestrutura, equipamentos e integração com os outros estados e países vizinhos”, disse.