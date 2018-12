Nova Alvorada do Sul Casa pega fogo após ventilador ter curto circuito com duas pessoas dentro Um quarto e parte da sala foram danificados pelo fogo e ninguém se feriu

Por: Nathalia Pelzl, com Nova Alvorada News

Um incêndio atingiu uma casa, no final da manhã desta quinta(6), em Nova Alvorada do Sul, distante a 117 quilômetros de Campo Grande. Duas pessoas estavam dentro da residência no momento em que o começou o fogo, um delas uma criança.

O incêndio teria iniciado em quarto após ventilador que estava ligado ter entrado em curto circuito provocando o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros um quarto e parte da sala foram danificados pelo fogo.

As pessoas que estavam dentro da residência não sofreram ferimentos e saíram da casa antes que o fogo tomasse grandes proporções.