Cinco pessoas morrem em colisÃ£o entre Ã´nibus e moto no interior de SP

FATALIDADE Cinco pessoas morrem em colisão entre ônibus e moto no interior de SP O acidente aconteceu no quilômetro 129 da Rodovia Péricles Belini

Outras 34 pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas Foto: Reprodução / Twitter

Cinco pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma moto no quilômetro 129 da Rodovia Péricles Belini, na altura de Votuporanga, no interior de São Paulo. A colisão foi na madrugada deste domingo, 01.

Dois dos mortos estavam na moto e os demais eram passageiros do ônibus. As identidades das vítimas não foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Outras 34 pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região pelo SAMU. Uma vítima ficou presa nas ferragens e precisou da intervenção do Corpo de Bombeiros. Cinco viaturas atuaram no caso.