Com o tema Direitos Humanos, Cinema em Movimento começa em Campo Grande Aberta à comunidade, a mostra nacional exibirá três filmes na Uniderp da avenida Ceará

Hoje, às 19h30, tem início a mostra Cinema em Movimento – Circuito Universitário, na Uniderp da avenida Ceará. Criado para discutir os Direitos Humanos dentro das escolas e universidades, o projeto contará com a exibição dos filmes Betinho – A Esperança Equilibrista, Humano – Uma Viagem pela Vida, e Nunca Me Sonharam, nesta terça, quarta e quinta-feira, respectivamente. A entrada é gratuita e aberta à população.

Realizada pela MPC Filmes, com patrocínio do Instituto Caixa Seguradora, a mostra contemplará as 27 capitais brasileiras, nos meses de maio e junho. Em Campo Grande, o responsável pela iniciativa é o aluno de Jornalismo da Uniderp, Tero Queiroz. "Além de entretenimento, o evento traz, em sua essência, a importância de debater um tema que ainda precisa ser visto com outros olhares e percepções", afirma o acadêmico. Fomentar o diálogo e a reflexão sobre questões de interesse nacional e histórico também estão entre os objetivos do evento.

Ao término dos filmes serão realizados debates com acadêmicos, pesquisadores, pessoas ligadas a movimentos sociais, culturais e de direitos humanos. "O debate é algo primordial para o projeto. O nosso intuito é que os filmes sejam fios condutores para, justamente, discutir a respeito da temática que eles abordam", explica Tatiana Maciel, coordenadora geral da mostra no país.

Sobre os filmes

22-05 | Betinho – A Esperança Equilibrista

Dir.Victor Lopes/ Brasil/ Documentário/ 2015

O filme aborda a vida do sociólogo e ativista Herbert de Souza, que nos anos 80 foi contaminado pelo HIV. Betinho narra a sua saga, entre depoimentos de amigos e parentes que nos revelam um personagem essencial na História do Brasil.

Convidados para debater: Mauricio José Vieira da Costa Júnior - acadêmico de Ciências Sociais na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); Delair Urias Coelho, graduada em Letras e especialista em Ensino de Português e Literatura pela UFMS. Atua no projeto Escolinha da Misericórdia São João Neumann, na comunidade conhecida como Cidade de Deus.

23-05 | Humano – Uma Viagem pela Vida

Dir. Yann Arthus-Bertrand / França /Documentário / 2015

O documentário reúne depoimentos de pessoas de todo o planeta sobre situações de suas vidas. São mais de 110 entrevistas feitas com pessoas em 65 países, entre anônimos e personalidades, como Bill Gates e o ex-presidente uruguaio José Mujica. Entre os temas abordados, estão o amor, a agricultura, a homossexualidade ou a migração.

Convidados para debater: Cleronio Nobrega Silva - vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB/MS; Sarah Santos - estudante de Jornalismo e estagiária na Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres de MS; e Gustavo Cancio - mestre em Direitos Humanos pela UFMS e professor da Uniderp e do Centro Universitário Anhanguera.

24-05 | Nunca Me Sonharam

Cacau Rohden /Brasil / Documentário / 2017

Os desafios do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive a realidade do ensino nas escolas públicas do Brasil. Estudantes, gestores, professores e especialistas discutem uma reflexão fundamental e urgente sobre o valor da educação.

Convidados para debater: Abboud Lahdo - advogado, cineasta, produtor, jornalista e pesquisador social; e Orivaldo Mendes Junior - bacharel em História.

SERVIÇO:

Cinema em Movimento – Circuito Universitário

Data: de 22 a 24 de maio

Horário: sessões às 19h30

Local: Uniderp Matriz - auditório do bloco 5

Endereço: Av. Ceará, 333

Entrada: Gratuita - inscritos ganham certificado de participação