Saiba como se tornar instrutor de trânsito autônomo em Mato Grosso do Sul

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) detalhou as regras para profissionais interessados em atuar como instrutores de trânsito autônomos no Estado.

A modalidade, regulamentada pela Resolução Contran nº 1.020/2025, permite a atuação sem vínculo com autoescolas e está sendo implantada gradualmente em todo o país.

Em Mato Grosso do Sul, o processo de registro já está disponível.

“O instrutor autônomo precisa atender a todos os requisitos legais e manter sua documentação regularizada para exercer a atividade com segurança e responsabilidade”, destacou a gerente de Controle de Credenciamento de Habilitação de Condutores do Detran-MS, Noêmia Rodrigues da Silva.

Gerente de Controle de Credenciamento de Habilitação de Condutores do Detran-MS, Noêmia Rodrigues da Silva | Foto: Rodrigo Maia/Detran

Atualmente, o Estado possui 5.604 instrutores de trânsito registrados. Desse total, 2.130 estão em atividade, sendo cerca de 1.200 em Campo Grande e 930 no interior, enquanto aproximadamente 37 profissionais já atuam como instrutores autônomos.

COMO É FEITO O CREDENCIAMENTO

Para obter o registro, o profissional deve ter no mínimo 21 anos, possuir CNH há pelo menos dois anos e ensino médio completo. Também não pode ter cometido infração gravíssima nos últimos 60 dias nem estar com a habilitação suspensa ou cassada.

Também é exigida a certidão negativa de antecedentes criminais e a conclusão do curso de Formação de Instrutor de Trânsito, capacitação que pode ser realizada pela Secretaria Nacional de Trânsito ou por instituições credenciadas.

O pedido pode ser feito em qualquer agência do Detran-MS, na Capital ou no interior. O candidato deve apresentar CNH, comprovante de residência, histórico escolar, formulário de credencial e comprovantes de pagamento das taxas exigidas.

A taxa de primeiro registro é de R$ 136,93. Já a emissão anual da credencial obrigatória custa R$ 54,77, conforme valores da UFERMS referentes a maio de 2026.

O município de atuação do instrutor autônomo será definido conforme o comprovante de residência apresentado durante o cadastro. O profissional poderá atuar apenas na localidade vinculada ao registro.

Candidatos devem ser atentar à documentação exigida | Foto: Rodrigo Maia/Detran

REGRAS DE ATUAÇÃO

Para ministrar aulas práticas, o instrutor deverá utilizar veículo autorizado para aprendizagem e em condições adequadas de segurança. Os automóveis precisam seguir as exigências previstas pela legislação de trânsito.

Também é permitido utilizar veículo particular do candidato durante aulas e exames práticos. Nesses casos, o automóvel passa por vistoria prévia do Detran-MS e recebe identificação específica.

Além da vistoria, é necessária a assinatura de um termo de responsabilidade pelo instrutor, aluno e proprietário do veículo, quando o automóvel não pertencer ao candidato. O documento formaliza a ciência sobre os riscos da atividade prática.

Nos casos de veículos de aprendizagem, a vistoria custa R$ 228,22. Já para veículos particulares ou de uso eventual utilizados pelo candidato, não há cobrança da inspeção.

Atualmente, os exames práticos realizados por instrutores autônomos são agendados por e-mail. O profissional deve encaminhar previamente ao Detran-MS os dados dos candidatos e as datas pretendidas.

Os interessados em localizar instrutores autônomos credenciados podem consultar a plataforma da Secretaria Nacional de Trânsito. O sistema permite buscas por município e bairro. Veja aqui.