Irrigação é aposta para elevar produtividade do milho e driblar irregularidades de chuvas

As mudanças climáticas têm causado irregularidades no regime de chuvas, deslocando a distribuição regional e os períodos de maiores ou menores índices de precipitação.

A aposta dos agricultores sul-mato-grossenses para driblar essas incertezas está na produção irrigada, como demostra o produtor rural Luiz Carlos Roos, de Maracaju, que quinta-feira (14) passada sediou em sua fazenda o Dia de Campo da Cultura do Milho Safrinha, evento promovido em parceria pela Associação dos Irrigantes de Mato Grosso do Sul (AIMS), a empresa de pesquisa e consultoria rural MS Integração e o Governo do Estado, através da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O secretário adjunto da Semadesc, Alex Melotto, representou o Governo do Estado e falou sobre a expectativa dos participantes e a importância do evento.

“A produtividade de nossas lavouras é diretamente proporcional ao conhecimento investido nelas. Esse tipo de evento, que difunde, que demonstra tecnologias para o produtor rural é de suma importância. É através deles que os produtores rurais podem absorver e adquirir conhecimento e tomar as melhores decisões para suas lavouras. É o momento de se falar sobre isso. Já estamos pensando sobre a próxima safra e é hora de aprender para tomar boas decisões”, disse.

O Dia de Campo aconteceu na Fazenda Real, distante a apenas cerca de 6 quilômetros da cidade de Maracaju, que tem 700 hectares de extensão, das quais 580 ocupadas por lavouras de milho. O proprietário Luiz Carlos Roos, que também preside a Associação de Irrigantes de Mato Grosso do Sul, conta que investiu em um projeto com cinco pivôs, tendo dois já implantados em área de aproximadamente 260 hectares.

Foto: Ana Cristina/Semadesc

“A produtividade da soja no sequeiro chega a 60 sacas por hectare, com a irrigação vai para 85 sacas. Já o milho salta de 110 para 160 sacas por hectare irrigado”, disse.

No Dia de Campo foram demonstradas amostras de mais de 80 variedades de milho desenvolvidas por diversas empresas, adaptadas para atender exigências de solo e variações climáticas e resistentes a pragas.

O prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, frisou que o município é privilegiado pelo tamanho da área cultivada, por sediar importantes instituições de pesquisas no campo, como a MS Integração e a Fundação MS, e pelos recursos que o Governo do Estado investe para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias como a irrigação, que reverte em benefícios para toda a população.

“Como gestor público, fico muito contente e confiante porque o município, independente do poder público, segue no desenvolvimento e no crescimento econômico uma vez que as pessoas se dedicam a isso. E nessa área específica é visível. É uma constância, os produtores estão sempre buscando aprimoramento através dessas novas tecnologias”, disse.

Cerca de 300 produtores e profissionais da área participaram do Dia de Campo na Fazenda Real. O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, e técnicos da pasta, também estavam presentes.

Foto: Ana Cristina/Semadesc

MS IRRIGAÇÃO

O Governo do Estado lançou em 2024 o Programa Estadual de Irrigação, o MS Irriga, para fomentar a expansão da área irrigada, aumentando a diversificação da produção e a produtividade de forma sustentável.

Conforme dados recentes, o Estado já conta com 320.304, quase o triplo do que havia há duas décadas (120 mil ha). Há, entretanto, 4,7 milhões de hectares que podem ser adicionados a essa área irrigada, o que poderia provocar um aumento substancial no volume de commodities produzidos no Estado.