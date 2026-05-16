Aos 20 anos, Felipe morre após mal súbito em universidade

Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, morreu na manhã desta 6ª.feira (15.mai.26) após passar mal durante uma aula na Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados.

Segundo a universidade, o estudante de Engenharia de Energia sofreu uma parada cardiorrespiratória dentro da sala de aula.

Colegas acionaram a Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil (DISCE) por volta das 9h, após o jovem desmaiar durante a atividade acadêmica.

A equipe de enfermagem encontrou Felipe em estado grave, com respiração irregular e sinais de cianose central, caracterizada pelo arroxeamento dos lábios.

Os primeiros socorros foram realizados ainda no campus até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em seguida, o estudante foi encaminhado ao Hospital da Vida, acompanhado por um enfermeiro da universidade, mas não resistiu.

Em nota, a Universidade Federal da Grande Dourados informou que a morte causou forte comoção na comunidade acadêmica.

A instituição suspendeu as atividades desta 6ª.feira (15.mai.26) e decretou luto oficial de três dias.

Familiares relataram que Felipe havia sentido dores no peito nas últimas semanas e aguardava consulta com cardiologista.

O estudante também enfrentava um momento delicado após perder a mãe para um câncer em agosto do ano passado.