MÚSICA Conhecido mundialmente por tocar "cores", Djavan apresenta Vesúvio neste fim de semana na Capital Show acontecerá no sábado, 03 de agosto, durante o Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande

O cantor Djavan Foto: Divulgação / Nana Moraes

Nesse final de semana acontece o show “Vesúvio”, com Djavan e banda, no sábado 03 de agosto, no Bosque Expo, shopping Bosque dos Ipês. As portas serão abertas as 21h e o show começa as 23h.

O cantor Djavan é conhecido por combinar tradicionais ritmos sul-americanos com música popular dos Estados Unidos, Europa e África.

Ele retrata em suas composições a riqueza das cores do dia a dia e se utiliza de seus elementos em construções metafóricas, o que o destaca entre os grandes artistas. As suas composições hibridas, somadas a sua musicalidade nata eleva o seu conteúdo musical a um luxo acessível a todos. Até hoje é conhecido mundialmente pela sua tradição e o ritmo da música cantada.

Em 1983 e 1990 Djavan ganhou na categoria melhor cantor os premios 'Trófeu Imprensa'.

Entre os sucessos musicais destacam-se "Seduzir", "Flor de Lis", "Lilás", "Pétala", "Se…", "Nem Um Dia", "Eu te Devoro", "Açaí", "Segredo", "A Ilha", "Faltando um Pedaço", "Oceano", "Esquinas", "Samurai", "Boa Noite" e "Acelerou".

VESÚVIO

Cartaz de divulgação do show que acontecerá 03 de agosto em Campo Grande.

Com nova banda composta pelos velhos companheiros, o guitarrista João Castilho e os pianistas Paulo Calasans e Renato Fonseca, além de dois novos integrantes, o baixista Arthur de Palla e o baterista Felipe Alves. Djavan assina a direção do show, o cenário é de Suzane Queiroz, e o projeto de luz de Binho Schaefer, figurino ficou por conta de Roberta Stamato.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br ou no postos de venda no Hotel Bahamas e no Stand do Shopping.

Os ingressos estão a venda nos valores:

Setor 'A' = R$450,00

Meia setor 'A' = R$330,00

Setor 'B' = R$400,00

Meia setor 'B' = R$290,00

Setor 'C' = R$350,00

Meia setor 'C' = R$250,00

POSTOS DE VENDA

Hotel Bahamas, Rua José Antônio 1117, Centro

Horário das 12h às 20h

Informações: 67.99202-6363

E no Stand do Shop. Campo Grande – 2º Piso: 67.3326-0105

VENDAS PELO SITE

www.pedrosilvapromocoes.com.br

Vale lembrar que é proibida a entrada de menores de 18 anos nesse show. É permitida a entrada de clientes com bebidas quentes.

MAIORES INFORMAÇÕES

www.facebook.com/pedrosilvapromocoeseeventos

@pedrosilvapromocoes

REALIZAÇÃO: Pedro Silva Promoções & Jamelão