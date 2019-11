ESTÉTICA Cuidados com a pele madura Veja como é possível adiar o aspecto de envelhecimento de sua pele

Nada melhor que se olhar no espelho e ficar se admirando, com aquele sentimento de satisfação e amor próprio. Infelizmente, com o passar do tempo, as mulheres chegam em uma certa idade e querem ficar bem longe desse reflexo para não se depararem com algumas imperfeições.

Você pode passar a vida inteira cuidando de sua pele, mas não tem solução: com o tempo ela vai apresentando sinais vermelhos, flacidez e aspecto de envelhecimento. É por isso que mulheres, a partir de 45 anos, precisam ter um cuidado maior e mais específico na hora de fazer a rotina de skincare.

Já que não dá para ficar livre desses aspectos, podemos, então, postergar o aparecimento desses sinais com produtos inovadores e tecnológicos, podendo conseguir, assim, o que as mulheres mais almejam: adiar o aparecimento de sinais negativos e fazer com que eles apareçam de modo bem calmo e suave.

É POSSÍVEL MESMO ADIAR QUE ESSES SINAIS CHEGUEM?

Sim, é possível! Adélia Mendonça, especialista em dermocosméticos de alta performance, desenvolveu produtos inovadores, altamente biotecnológicos e que permitem uma pele com elasticidade, nutrição, turgor, luminosidade e livre do aspecto de pele madura.

Parece um sonho, mas não é. Junto com os produtos da linha Adélia Mendonça, são necessários alguns cuidados essenciais com a alimentação, ingestão de líquidos, frutas, legumes e cereais.

Com este combo dos produtos Adélia Mendonça e os cuidados básicos com a alimentação, não tem erro: sua pele vai ficar cada vez mais livre dos aspectos de pele madura.